هاجر سليمان تكتب: المياه والكهرباء .. تفاصيل مخطط تخريبي





(١)

مشروع الطاقة الشمسية مستقبل السودان العريض الذي سيخرج السودان من نفق القطوعات واجه حملات شرسة من قبل عصابات تحمل اجندات دول معروفة لدينا، تضاربت مصالح الجماعات الثلاثة حيث ترى كل جماعة على حدة رأيا مختلفا جماعة ترى ان نجاح المشروع سيخلق نوعا من الاستقرار يصب في مصلحة المكون العسكري وهو امر مرفوض بالنسبة لهم وبالتالي وجبت المحاربة وجماعة اخرى ترى في قيام المشروع تدميرا لمصالحها الشخصية .

عصابة فلان مورد الفيرنست تعتقد ان مشروع الطاقة سيؤثر سلبا على التوليد الحراري وبالتالي ستفقد مكاسبها بتوريد الفيرنست والديزل لقطاع الكهرباء وفي اطار محاربة المشروع قام فلان عبر شركة مصرية بدعوة (وزير) للسفر لألمانيا لمقابلة شركة سيمنس على هامش فعاليات مؤتمر عقد هناك والكل يعرف موقف المانيا السياسي من دولتنا .

جرت فكرة اكمال تعاقدات تتعلق بمحطة قري (٤) ومحطة توليد بورتسودان التي تقوم بتنفيذها سيمنس عبر اوكتاي بالاضافة لمشاريع جديدة تقوم بها شركة تتبع لمخابرات دولة اجنبية والآن سيتم عمل مخابراتي تحت مظلة مشاريع توليد الكهرباء بالفولة ارض البترول ودارفور ارض النضال وبمساعدة ايد سودانية خبيثة تسعى لتفكيك السودان صامولة صامولة .

(٢)

عزيزي القارئ ما نكتبه اليوم رسالة لكل الشعب ليعرف ما يدور بدهاليز الدولة وحينما تقرر عصابات واشخاص انتهاج سلوك من شأنه محاربة الدولة والمواطن، فهل اتاكم نبأ حريق محطة مشكور المحطة (٣٥) ميقاواط، هذه المحطة ثمنها مليون يورو حدث فيها حريق نتيجة الاهمال وأحيط الحريق بتكتم من قيادة الكهرباء ولم نسمع عن مجالس تحقيق شكلت لاجل التحقيق حول اسباب الحريق، قبل شهر كامل كتب مهندس الانظمة والحماية تقريرا قدمه لرؤسائه طالب فيه بصيانة المحطة وقال ان عازليتها قلت وقد يعرضها ذلك للاحتراق ولكن لم يستجب احد لتقريره وذلك في اطار التخريب الممنهج بقطاع الكهرباء .

(٣)

هل تعلمون سادتي اسباب الأطفاء الذي حدث قبل يومين هما حقيقة أطفاءين مختلفين احدهما بمحطة عد بابكر وما حدث هو ان الخط الرئيسي الـ(٤٠٠) الناقل من مروي سقط على خط الـ(٢٢٠) وسبب السقوط هو (الكبري) بمعنى ان هنالك صواميل مرخية تسببت في سقوط الاول على الثاني وحدث ماحدث، اما الإطفاء الثاني الذي تلاه بيوم كان سببه محطة نقل الجموعية والسبب هو شرارة في (الباصبار) ، وهذا لا يحدث في اي دولة في العالم ولكن يحدث في ارض العجائب حيث الدسائس التي تحاك باشراف ومباركة وتمويل سفارات دول بالخرطوم تمول اشخاصا لتخريب قطاعي الكهرباء والمياه وبالتالي انهيار القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية وإثارة الاستياء والبلبلة وبالتالي خروج المواطنين في تظاهرات ضد الدولة .

(٤)

مايحدث الآن بقطاع الكهرباء والماء يتم بخطط موضوعة ومدروسة يقوم بها فلان وفلان وجماعتهم بمساعدة مخابرات جمهورية (…) بجانب زيارة سفارات دول (٠٠٠٠) و(٠٠٠٠) و(٠٠٠٠٠) الغربية والتي اكدت في عدة اجتماعات مع تلك العصابات بانه من الضروري اثارة قلاقل المواطن ومضايقته داخل منزله وفي معيشته ليخرج في تظاهرات ظاهرها الغضب بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمائي وباطنها مناهضة العسكر، ونحن لا يهمنا بقاء العسكر ولا رحيلهم ولا يهمنا حمدوك ولا يهمنا اي حزب ما يهمنا هو ان توفر لنا معينات الحياة، واي جاهل يقول غير ذلك نقول ليهو انت مندس ..

حصلوا فلان وفلان زعماء عصابات توريد الـ(٠٠٠) وخلوا الباقي علينا مازال بطرفنا معلومات تفتح باب الجحيم …

صحيفة الانتباهة