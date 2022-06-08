



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022م

صحيفة الحراك السياسي :

كارثة قادمة تهدّد الخرطوم بسبب”آبار السايفون”

توقف مصانع بسبب الكهرباء والاتحاد يقترح الاستيراد من مصر

توت قلواك ينتقد مطالب بمراجعة اتّفاق جوبا

مباحثات سودانية أمريكية قبل انطلاق حوار الآلية الثلاثية

صحيفة السوداني الإلكترونية :

الآلية الثلاثية تعقد جلسة تحضيرية للحوار اليوم

شراء القمح من مزارعي الجزيرة بمبادرة من سودانيي المهجر

عقار: المؤتمر الوطني سيأتي للسلطة مرتديًا”الجنز والحلق”

تفاصيل حرب دبلوماسية إسفيرية بين سفيري روسيا وبريطانيا حول السودان

صحيفة الانتباهة :

مقتل طفلة دهسًا بعربة قوّة نظامية في احتجاجات بالخرطوم

اشتباك بالأسلحة بين أعضاء حركة مسلّحة والشرطة بنيالا

أعطال وانخفاض”التوليد” بمحطات رئيسية يزيدان قطوعات الكهرباء

صديق تاور: العسكر لن يسلّموا السلطة بشكلٍ ودّي

صحيفة اليوم التالي :

البرهان: انسحاب الجيش من السياسة في حالة واحدة

العدل والمساواة: فصائل بالجبهة الثورية تبحث عن الأضواء

استقالة والي البحر الأحمر تنهي اعتصام البجا

وفد من دولة الجنوب يزور الخرطوم لدفع اتّفاق جوبا للسلام

الآلية الثلاثية تعلن بداية الحوار السوداني اليوم

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

آراء متباينة للقوى السياسية من دعوة فولكر للحوار المباشر

الجبهة الثورية تقترح على دبلوماسية أميركية حل الحكومة الحالية

رئيس مجلس السيادة يجدد إلتزامه باستكمال المرحلة الإنتقالية

الحرية و التغيير “المركزي” تعلن مقاطعة الحوار المباشر بحضور أطراف عسكرية

الحرية و التغيير “التوافق الوطني” تؤكد مشاركتها في حوار الالية الثلاثية

صحيفة الوطن :

مركزي الحرية و التغيير يعتذر عن المشاركة في إجتماع الثلاثية

عودة التصعيد بالشرق وإغلاق الطريق القومي

البرهان: البعض لديهم أغراض ويعملون ضد التوافق

تفاصيل جديدة في محكمة الشهيد محجوب التاج

صحيفة النيل الدولية :

البرهان يجدد إلتزامه باستكمال المرحلة الإنتقالية

الحرية والتغيير تقرر مقاطعة الحوار المباشر

تصاعد التوتر في بورتسودان والوالي يعتزم الاستقالة

بنك السودان المركزي يصدر ورقة فئة ال 1000جنيه

النيلين