مساعي الحكومة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي





د. عادل عبد العزيز الفكي

adilalfaki@hotmail.com

وفقا لوزير الزراعة المصري فإن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، بمعدل نصف مليون فدان خلال العامين 2023/22، وزيادة إنتاجية الفدان بنسبة 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور .

كذلك تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20 .

أما خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025 فتشمل: رفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020، رفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020، الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57%.

تعليق: يجب على المخطط الاقتصادي في السودان أن يدرس الخطة المصرية للتعرف على الفرص المتاحة أمام الصادرات السودانية، فمثلا في سلعة القمح التي تستورد مصر منها سنويا بحجم 12 مليون طن فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها بحجم 65% يعني أن هناك فجوة ستستمر بحجم 4.2 مليون طن سنويا قابلة للزيادة، يمكن للسودان أن يبني خطط التوسع في زراعة القمح عليها.

أيضا في مجال اللحوم تستورد مصر ما قيمته 5 مليار دولار سنويا، فإذا استهدفت في خطة الاكتفاء الذاتي 65% من هذا المبلغ يتبقى 1.7 مليار دولار متاحة كصادر لحوم من السودان لمصر.

مطلوب من الحكومة ومن الشركات ورجال الأعمال تمتين العلاقات مع المستوردين المصريين لتحقيق الفوائد المشتركة والاستفادة كذلك من القرب الجغرافي، وقبول مصر للمنتجات السودانية. والله الموفق.

صحيفة اليوم التالي