المرور السريع بالجزيرة تدشن حملات فحص المخدرات لسائقي البصات السفرية





دشنت دائرة المرور السريع بولاية الجزيرة بنقطة عبور ود مدني شمال، انطلاقة حملات الفحص العشوائية للمخدرات والمؤثرات العقلية لسائقي البصات السفرية بحضور مدير إدارة مرور الولاية العميد شرطة أمير عبد الفتاح الحاج ومدير دائرة الجنايات بالولاية العميد شرطة أحمد الجعلي سعيد.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية التي تنفّذها دوائر المرور السريع بالولايات في إطار جهود وحرص الإدارة العامة للمرور على التأكد من أهلية السائق وجاهزيته للقيادة تحقيقاً للسلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية.

وقد أجرت دائرة المرور السريع بالولاية بنقطة عبور ود مدني شمال فحصاً معملياً لكشف استعمال المخدرات والكحول لسائقي البصات السفرية، وتم أخذ العينات عشوائيا بواسطة الطبيب المختص.

وأكد مدير دائرة المرور السريع بالولاية العقيد شرطة صبري عبد الكريم أحمد الأزهري، أن حملات فحص المخدرات جاءت تنزيلاً لموجهات الإدارة العامة للمرور ومدير دائرة المرور السريع الخاصة بتفعيل حملات فحص المخدرات لسائقي البصات السفرية لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية علي الطريق، وذلك للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، وأعلن استمرار الحملات خلال الأيام القادمة.

صحيفة الصيحة