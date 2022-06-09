



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022م

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية :

انطلاق حوار الآلية الثلاثية والحرية و التغيير تقاطع

تصريحات لحميدتي حول غياب أطراف رئيسية عن الحوار

(الحرية و التغيير) : الآلية الثلاثية ارتكبت خطأ كبيرا

عاصم البلال الطيب: مع العاص .. لحظات في خدر الحبيبتين

صحيفة الوطن :

إنطلاقة حوار الثلاثية بالخرطوم وغياب مركزي الحرية والتغيير

فولكر :سنتواصل مع الرافضين لإقناعهم بالمشاركة

مجلس البجا يرفض إستقالة ترك

مواصلة الحوار يوم الأحد المقبل وتحديد سقف زمني له

صحيفة الصيحة :

“حميدتي”: لا بديل للحوار…اتّصالات لإعادة”قحت”

مياه الخرطوم: أزمة المياه بسبب انقطاع التيّار الكهربائي ومشاكل في الشبكات

الخارجية ترحّب بتعيين دفع الله الحاج وكيلاً للوزارة

مجلس البجا يرفض استقالة ترك

انقاذ فتاة ألقت بنفسها من فوق”كوبري” داخل النيل

صحيفة الانتباهة :

انطلاق الحوار في غياب أطراف معارضة رئيسية

تصاعد معدلات اختفاء الأشخاص بنسبةٍ عاليةٍ

واشنطن: هناك انشقاق بين الجيش والدعم السريع ونخشى الانفجار

فحص الجماجم البشرية المضبوطة بأمدرمان لتحديد أعمارها الحقيقية

الآلية الثلاثية: لا يمكن تصوّر حلّ سياسي بدون مشاركة الفصائل الغائبة

صحيفة اليوم التالي :

خلال 48..تكوين اللجان التحضيرية لحوار الآلية

“ميل آند قارديان”: السودان الأعلى سعرًا للوقود في إفريقيا

تشكيل لجنة توفيق أوضاع المدارس الخاصة بالخرطوم

إسرائيل: التطبيع أعادنا إلى إفريقيا

مطالب بمنح حماية المستهلك السلطة الخامسة

صحيفة السوداني الإلكترونية :

انطلاق الحوار السوداني بغياب أحزاب مؤثّرة وقوى الثورة

البجا: استقالة ترك مرفوضة وتسوية لحلّ الخلافات بين القيادات قريبًا

وزير التربية: وصول الامتحانات لجميع المراكز بالداخل والخارج

اجتماع بالقصر يبحث اتّفاقًا جديدًا حول النفط مع جنوب السودان

صحيفة النيل الدولية :

بدء الحوار المباشر لإنهاء الأزمة السياسية في غياب أطراف رئيسية

استقالة الناظر ترك بعد تفاقم الخلافات بمجلس البجا

القوات المشتركة السودانية الليبية تستعيد عددا من المهاجرين

خبير مياه: هطول أمطار أعلى من المعدل في السودان وجنوب السودان و إثيوبيا.

النيلين