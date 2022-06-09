رمزي المصري يكتب.. ( وإذا الموءدة سألت )





بعيدا عن اجتماع الثلاثية اليوم بين الفرقاء ، هذا الاجتماع الذي يحمل بذرة فشله المحتوم وبعيدا عن إستقالة والي البحر الأحمر واستقالة ترك وبعيدا عن البرهان الذي لا يعرف من هو المسؤول عن قطع الكهرباء

أسوأ ما جرى في السودان خلال ال٤٨ ساعة الماضية وفاة الطفلة روان ذات الخمسة أعوام دهسا تحت سيارة الشرطة في الكلاكلة .

والخبر الثاني وفاة طفلين ( ٥ سنوات و ٧ سنوات) جوعا في مدينة الفاشر امام منزلهما .!!

أطفال في عمر الزهور يموتون جوعا !! وأين في الفاشر عاصمة دارفور ومقر حكم المارشال مناوي والذي يظهر يوميا في القنوات الفضائية بفاخر الثياب وارقى الاحذية التي انتجتها المصانع الايطالية .

أطفال دارفور يموتون جوعا وجبريل يتنقل من موريتانيا إلى شرم الشيخ وعلى حساب هؤلاء الأطفال الذين يموتون جوعا .

الأطفال يموتون جوعا في الفاشر وقادة الحركات المتمردة كلهم وبلا استثناء لا هم لهم إلا الحديث عن سيطرة أبناء( الشريت النيلي !!!! ) وانهم أتوا للخرطوم لانتزاع السلطة من براثن أبناء الشمال .!!!!

حركات متمردة لا هم لها إلا اكتناز الذهب والفضة وامتلاك الفلل والقصور والمزارع في أرض( الشريت النيلي ) واطفال دارفور يموتون جوعا

تقتلون أطفال دارفور جوعا وتقتلون أطفال الكلاكلة دهسا وتريدون حكم السودان؟؟

إلا يعلم هؤلاء الاوغاد أن الحياة قصيرة وقصيرة جدا ومهما طال بك العمر ستقف عاريا امام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

ماذا ستقول لله عندما يسألك يا مناوي ويا جبريل ويا هادي إدريس وياحجر ويا برهان ويا حميدتي ؟؟ ماذا ستقولون عندما يسألكم عن الأطفال الذين ماتوا جوعا وعن الأطفال الذين قتلتموهم جوعا ودهسا ومرضا .. هل فكر أحدكم ولو لدقائق معدودة عن المصير الذي ينتظره؟؟

والذي رفع السموات بلا عمد ان الله لساءلكم عن كل روح إزهقت وانتم تجلسون فوق كراسيكم الوثيرة وتسكنون في قصوركم … قال تعالى ( وإذا الموءدة سئلت باي ذنب قتلت )

لو حدث ما جرى في الفاشر في اي دولة في العالم لتقدمت كامل حكومتها بالاستقالة ولكنكم لن تفعلوا ذلك لأنكم عديمي الاحساس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقكم . تزينون صدوركم بالنياشين الكاذبة وأنتم تفشلون في إنقاذ أطفال يموتون جوعا امام أعينكم ..تبا لكم أيها المجرمون و ستجدون عقابكم في الدنيا قبل الآخرة

قوموا الآن وألبسوا فاخر فاخر ثيابكم وتزينوا برباط العنق الملون وجلاليبكم الناصعة البياض وتعطروا بالعطور الباريسية وتيمموا شطر فندق روتانا فإن أسيادكم في الثلاثية هناك في أنتظاركم لتوزيع المناصب والوزارات لكم

اما أطفال الفاشر الكلاكلة فلهم رب يحميهم أيها المجرمون

يوم الحساب آت لا ريب فيه

صحيفة النحرير