



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 11 يوينو 2022م

صحيفة الصيحة:

“التغيير” ترفع حاجز السرية عن اجتماعها مع”الثلاثية العسكرية”

واشنطن والرياض: اجتماع كافوري لا يشكّل بديلاً لـ”الآلية”

قطع الإنترنت وتربويون يناشدون بوقف”التتريس” إلى حين انتهاء الامتحانات

إظلام تام بـ”الفولة”

المرور: “خطة متكاملة” لتسهيل حركة السير ومنع الازدحام

صحيفة الحراك السياسي:

إبراهيم الشيخ: قوى لها وزن ربما تلحق بحوار الآلية

رغم استمرار الجدل..اجتماعٍ ثانٍ بين”قحت” و”العسكر”

تخصيص طائرة خاصة لنقل الذهب لمنع التهريب

تفويج أوّل دفعة من الحجيج إلى بيت الله الحرام بـ”الثلاثاء”

صحيفة الانتباهة:

الحرية والتغيير: هناك فرصة لمخرج آمن للجيش بشرف

قطع”الإنترنت” مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

واشنطن تستسفر عن وجود”فاغنر” الروسية بالسودان

إثيوبيا: مستعدّون لاستئناف المفاوضات مع السودان ومصر

مجموعة الميثاق: لا خيار غير المضي في الحوار

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

الحرية و التغيير ترب بمطالبة سرية أمريكية عرض الحائط

اليوم بداية امتحانات الشهادة السودانية وقرار بقطع خدمة الانترنت طوال فترة الانعقاد

السعودية و امريكا: اجتماع الحرية و التغيير والعسكري هدف لتبادل الاراء حول انهاء الازمة

عاصم البلال الطيب: مع الحافظ والامير .. ثروتنا الحيوانية بين الواقع والاحلام

صحيفة الوطن:

تفاصيل إجتماع الحرية و التغيير والمكون العسكري بوساطة سعودية أمريكية

قطع الإنترنت اليوم بالتزامن مع إمتحانات الشهادة السودانية

محكمة كاس الدولية تعيد سوداكال وتطيح بالقنصل حازم من رئاسة المريخ

الأمة القومي: الحرية و التغيير والعسكر طرفا أزمة البلاد

الحرية والتغيير :أمريكا طلبت السرية في التفاوض مع العسكر

صحيفة السوداني الالكترونية:

مصادر (السُّوداني): عودة رئيس الوزراء الأسبق إيلا للبلاد قريباً

قحت تحدد في مؤتمر صحفي خطوتها المقبلة مع الوساطة والعسكر

الحرية والتغيير: الأمريكان طلبوا أن يكون اللقاء سرياً، لكن نحن ليس لدينا ما نخفيه عن الشعب السوداني

المؤتمر الوطني: قِوى سياسية تنتحل اسمنا وتصرِّح زوراً وبهتاناً لخلق أجواء مُلبّدة بسواد النوايا

الحرية والتغيير: أكدنا للمجتمع الدولي أننا لسنا بالتعنت المتخيل، بل نتجاوب مع ما يُحقِّق أمن السودان…

عرمان: نريد رئيس وزراء قوياً لا يتلقى تعليماته من العسكر

عرمان: مطالب الشعب يجب أن يعود الجيش إلى ثكناته.. لم نذهب لإعادة الشراكة، بل لإنهاء الشراكة

عرمان: هناك فرصةٌ لخروج آمن للجيش والسودانيين

عرمان: السعودية بلدٌ كبيرٌ وفاعلٌ في الإقليم، ودوماً ما طرحت رؤيتها في مساعدة الانتقال بالسودان

العدل والمساواة تكشف تفاصيل إطلاق النار أمام منزل جبريل إبراهيم

الحرمان من امتحانات الشهادة يهدد الطلاب الصم بالشمالية ومطالب بتدخل عاجل

تصدير مواشٍ للسعودية وسلطنة عمان

تفاصيل بيان قِوى الحرية والتغيير حول اجتماعها مع المكون العسكري بوساطة أمريكا والسعودية

د. مزمل أبو القاسم: أي اتّجاه لتكوين لجنة تطبيع لنادي المريخ، بأمر الاتحاد يعني المزيد من تعقيد المُعقّد..

شداد لـ(السُّوداني): عدم تنفيذ القرار سيُحوِّل الاتحاد إلى لجنة الانضباط بالفيفا

صحيفة النيل الدولية:

إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات السد مع مصر والسودان

السودان يشارك في المؤتمر الأوروبي للمفاعلات النووية البحثية بالمجر

قطع خدمات الإنترنت خلال جلسات امتحانات الشهادة الثانوية

استئناف محاكمة كوشيب بلاهاي الاثنين

(الحرية والتغيير) : لا عودة للشراكة مع المكون العسكري.

النيلين