



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022م

صحيفة الانتباهة:

اجتماع”التغيير والعسكر” يعلّق”الحوار” لأجلٍ غير مسمى

الواثق البرير: العسكريون أقرّوا بالأزمة ورفضوا تحمّل المسؤولية”منفردين”

لجان المقاومة: ليس بقاموسنا شيء اسمه المكوّن العسكري لتسليمه”رؤية”

دفاع توباك يتوقّع الكشف عن تقرير الفحص الطبي على المتهمين

حماية المستهلك: قطع الإنترنت مخالفة واستسهال للحلول

صحيفة الحراك السياسي:

أردول: أسألوا المالية أين تذهب أموال الذهب

استقالة الفريق صديق من منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي

ربكة في امتحان التربية الإسلامية بسبب سؤال عن البخور والشياطين

الحرية والتغيير تجدّد رفضها الانضمام لحوار الآلية الثلاثية

صحيفة الصيحة:

“الثلاثية” تعلّق الحوار المباشر

“حميدتي” يبحث مع حكومة إقليم دارفور”القضايا الشائكة”

تجمّع المهنيين: لن نبارك تحرّكات”التغيير” مع العسكريين

حماية المستهلك تنتقد قطع الإنترنت

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

تعليق استئناف حوار “الثلاثية” بعد اجتماع بالحرية و التغيير

أردول يؤكد أحقية البجا في التمتع بالسلطة و الثروة ويطالب فولكر بضمهم للحوار

الدقير: ضغوط اقليمية ودولية مورست عليما للمشاركات في اجتماعات فندق روتانا

عاصم البلال الطيب: عرض الحائط .. آلية فولكر الثلاثية

صحيفة الوطن:

تفاصيل إجتماع مركزي الحرية والتغيير والآلية الثلاثية

الدقير :لن نكون طرفاً في عملية سياسية تشرعن الإنقلاب

حماية المستهلك :قطع الإنترنت مخالف للقانون

جدل حول سؤال في إمتحان لطلاب الشهادة السودانية

صحيفة السوداني الإلكترونية:

اجتماع بين قوى الحرية والتغيير والآلية الثلاثية

المقاومة: لسنا متأكدين بأن (قحت) تشاركنا الرغبة في إسقاط الانقلاب

حميدتي يطّلع على الأوضاع بإقليم دارفور

سبعينية تجلس لامتحانات الشهادة الثانوية بمركز مدرسة النهضة الثانوية للبنات في ولاية القضارف

حميدتي: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت اليوم

التنمية الاجتماعية: اتجاه لسن تشريع ملزم للأسر برعاية كبار السن

استئناف الإجراءات الخاصة باستثناء سيارات المغتربين

معايير جديدة لاختيار مدراء المدارس بالخرطوم

أنباء عن مشكلات فنية تهدد “سد مروي” والإدارة تكشف تفاصيل الوضع الراهن

صحيفة النيل الدولية:

السيادي يثمن جهود موريتانيا بشأن جثامين المعدنين المفقودين

7 فصائل مسلحة توقع على إعلان لتأسيس تحالف جديد

شركة الموارد المعدنية تتوصل إلى تفاهمات مع نظارة البجا

المواصفات تشدد على إستخدام النظام المتري وتحذر المخالفين.

النيلين