معتصم محمود يكتب : “كاس” أنصفت شداد وكشفت إعلام الضلال!!!





ربح سوداكال كل قضاياه ضد الاتحاد العام بمحكمة كاس.

1/ المحكمة ألغت (لّمّة الموردة) واعتمدت عمومية سوداكال بنظامها الأساسي.

النظام الأساسي لسوداكال بات النظام الأساسي للمريخ.

2/ المحكمة ألغت قرار الاتحاد بعدم التعامل مع مجلس سوداكال.

بات على اتحاد عطا المنان الآن التعامُل مجبراً مع مجلس سوداكال.

التعامل مع سوداكال يعني ضمناً انه رئيسٌ، دي ما دايرة شرح، فسوداكال تعني رئيس المريخ وليس سوداكال المواطن الساكن الطائف.

3 القرار الثالث لكاس ألغى مشاركة الجكومي في انتخابات الاتحاد العام بما يعني نسف الانتخابات التي أتت بهذا الاتحاد.!!

معلومٌ ان الانتخابات انتهت تعادلية (29 لكل) بما يعني ان صوت الجكومي رجح كفة مجموعة عطا المنان.

بتمثيل سوداكال تتغيّر الخارطة الانتخابية لتصبح (28) لعيال عطا المنان مقابل (30) لشداد.

عملياً عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل يوم 13 نوفمبر وهو اليوم الذي سطت فيه مجموعة عطا المنان على الاتحاد.

ردود فعل الاتحاد يوضح الدربكة التي بات فيها!!!

تارة يدعون ان القضايا حدثت في عهد شداد، وتارة يزعمون انهم سينفذون القرارات، وثالثة يقولون ان القرارات تهم المريخ ولا تؤثر على الاتحاد!!!

دربكة شديدة وكلو منك يا مدثر خيري.

خيري الذي زعم كبيرهم انه بتاع أشعة ساكت ولا شأن له بالقانون!!!

خيري لوحده قهر فريق الاتّحاد بقيادة حلفا، جلال، الشاعر، حميدتي، كوباني وفرحان كوستي!!!

▫️خيري هزم بدر الدين والتوم ومن زعموا أنهم محامو المريخ!!!

حليل المريخ حين كان يمثله شدو وسبدرات.

قُلت لى بدر منو؟!!!

كبسولات

قرارات كاس أكّدت انّ بروف شداد كان في السليم.

شداد قالها من اول يوم: التدخل في الشأن المريخي خطأٌ.

مريخاب الاتحاد هاجموا شداد وزعموا انه يكره المريخ!!

محمد جلال رئيس اللجنة القانونية انضم لهم واكتمل الكورال.

أسوأ من الأمر كانت صحافة المكرمات وأقلام البذاءات، قالوا ما قالوا في البروف وساقوا البسطاء بالخلا.

حتى المريخي مدثر خيري لم يسلم من نتانة مدادهم.

الآن ظهر الحق وتبيّن أن خيري في السليم.

أدار خيري معركته بهدوء أكد انه يعرف القانون وأن من اتّهمه بالجهل إنما هو الجهل يمشي على قدمين.

مشكلة الصحافة في الأدعياء ممّن ينصبون أنفسهم خبراء في القوانين والتدريب والسياسة وكل شئ!!

خيري بتاع أشعة وبس، شداد جاهل وحتى ود الشيخ ما عندو شئ!!

هذا هو وصف توافه الأقلام لرموز الرياضة وكبار الساحة!!

الطاؤوسية مرض نفسي يستحق العلاج الفوري..!

صحيفة الصيحة