



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2022م

صحيفة سودان تربيون

المحكمة تقرر الوقوف على وضع (توباك) في السجن ومخاوف من تعرضه للاغتيال

السودان: انخفاض معدل التضخم لـ 192% رغم استمرار ارتفاع أسعار السلع

السودان يتحدث عن 34 حالة تعدي على مراكز الشرطة من قبل المتظاهرين

إنقاذ 3 آلاف رأس ماشية من الباخرة الغارقة وسط مخاوف من كارثة بيئية

قنصل إثيوبيا بالقضارف يدعو حكومة الولاية لزيارة إقليم الأمهرا

(التوافق الوطني): الحرية والتغيير تسعى للتحالف مع العسكر لتأسيس شراكة جديدة

صحيفة الصيحة

منشقون عن “العدل والمساواة” يكشفون أسباب خروجهم من الحركة

أمرٌ بالقبض على (المُبلِّغ) في قضية “وداد بابكر”

ضبط صيدلية تتعامل بتجارة الحبوب المخدرة

جبريل: العلاقة بين السودان وروسيا شهدت تطوراً كبيراً

قطاع التنمية الإجتماعية يؤكد ضرورة توسيع مظلة شبكة الضمان الإجتماعي

البرهان يوجه ببسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور

مقتل (5) مُزارعين في هجوم لمسلحين بشرق دارفور

إدارة الكوارث بمجلس البيئة: توقعات بمعدلات أمطار عالية

وفاة طفلة وإصابة (34) شخصاً في حادث بالنيل الأبيض

صحيفة أخبار اليوم:

تفاصيل مثيرة حول كارثة غرق باخرة المواشي بميناء سواكن

قراءة في دفاتر نكسة الثروة الحيوانية ونفوق 16 ألف راس وخسارة 4 مليون دولار

إضراب 718 عاملاً في 6 سدود يهدد الموسم الصيفي الزراعي

عاصم البلال الطيب: خرافنا (غريقة ام مغروقة (سواجن)؟

صحيفة الوطن:

خسائر ترليونية جراء غرق باخرة المواشي وبلاغات جنائية ضد مسؤلين

مناوي يرحب بمشاركة مركزي الحرية والتغيير ويحذر من المساومات

الإتحادي الأصل :تأجيل الحوار خلط للأوراق والحل في الإنتخابات

حزب الامة :تعليق حوار الآلية الثلاثية بسبب الفشل

صحيفة بدون عنوان الالكترونية:

غرفة المصدرين:(الموانئ البحرية /وزارة الثروة الحيوانية/ بنك السودان/ الجمارك ) يتحملون مسؤولية غرق باخرة الماشية

السكة حديد تقف ميدانيا على التجربة الكينية تمهيدا للربط السككي مع أثيوبيا

سفير خادم الحرمين الشريفين يستقبل السفيرة الفرنسية

سفير خادم الحرمين الشريفين يستقبل السفير البريطاني

معدل التضخم السنوي ينخفض 28.50 درجة إلى 192.21% في مايو 2022م

هيئة الطرق والجسور تشدد على انتاج الخرسانات الجاهزة التي تقلل من مخلفات المباني والتلوث البيئي

وفد أعمال باكستاني يبدي رغبة الاستثمار في الطاقة والتعدين وصناعه الآليات الزراعية

مدثر خيري يتفق مع أبو القوانين في أن الحل الوحيد موجود في النظام الأساسي للمريخ 2019 تعديل 2021

صحيفة السوداني الالكترونية:

الخارجية تُعيد جميع طاقمها الدبلوماسي من واشنطن عدا دبلوماسياً واحداً على نحو مفاجئ

مدير الرقابة البحرية: من المُرجّح أن تكون الحمولة الزائدة من أسباب غرق الباخرة

لقاء بين السفير السعودي والبريطاني لمساعدة السودان للمضي قُدُماً في عملية الانتقال

نور الدائم طه: لن نسمح لأي مجموعة من المجموعات غير مُفوّضة انتخابياً بالهيمنة على البلد أو الانفراد بها

شُعبة مُصدِّري الماشية: 15 مليون ريال سعودي تقديرات خسارة غرق باخرة المواشي

أبو قردة: ليس من مصلحة الدولة إقصاء قوى لم تدعَ للحوار

السلطات الموريتانية تعثر على جثامين المعدنين السودانيين بالصحراء

استمرار إضراب العاملين بـالخزانات الـستة

العدل والمساواة: ذهاب الجيش للثكنات لا تحدده مجموعة صغيرة بالخرطوم

الشيوعي: الحرية والتغيير تبحث عن مخرج للعسكريين

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يوجه بمحاربة التفلتات بإقليم دارفور

تشكيل لجنة للتحقيق في غرق الباخرة بدر (1)

السودان يؤكد حرصه على تطوير علاقاته مع روسيا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل العميد بريمة

وكالة السودان للأنباء سونا

رئيس مجلس السيادة يطمئن على الأوضاع بإقليم دارفور

وداع الأفواج الأولى من الحجاج صباح اليوم الاثنين

د.عبد الباقي يلتقي وفد قبيلة العقليين بالخرطوم

السفير الروسي:المؤسسة العسكرية هي جزءلايتجزاءمن النسيج القومي السوداني

السودان يؤكد حرصه على تطوير علاقاته مع روسيا

وزير العدل يقود وفد السودان الى جنيف

وزيرة الاستثمار تلتقي بالوفد الباكستاني بالخرطوم

وزير الثورة الحيوانية:تهيئة البيئة الصحية للحيوان من أولى أولويات الوزارة

ضمن جولته الميدانية:وزير الثروة الحيوانية يتفقد محطة أبحاث ام بنين

بدء مؤتمر الصلح بين الفلاتة والرزيقات بجنوب دارفور

المشهد السوداني