شاب سوداني يدفع باستشارة تثير ضجة واسعة.. جارتي في الثلاثين من عمرها تناديني لفعل الفاحشة معها منذ أن كنت طالب في الثانوي وبسببها فكرت في الانتحار فماذا أفعل؟





أثار شاب سوداني ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك في أعقاب استشارة قام بنشرها عبر إحدى الصفحات المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية وتنشط على فيسبوك.

وبحسب الاستشارة التي قرأتها محررة موقع النيلين فقد قال الشاب: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقسم بالله العظيم ان اقول الحق ولا شي غير الحق..انا طالب جامعي في السنة الأولى عمري 18 سنة وحيد لي امي وابوي ما عندي لا اخو ولا اخت عندي مشكلة متأزم منها شديد ولا هي تعتبر معصية انا بمارس الزنا من عمري 15 عام بقيت ازني بي كمية كبيرة والحاجة دي دمرتني شديد والله).

وأضاف: (السبب انا من ما قمت عرفت ابوي بزني واعمامي بزنوا وأولاد أعمامي كلهم بزنوا وانا أصغر واحد في اولاد اعمامي فهم كانو بشجعوني في الحاجة دي وعندي عم متزوج بي اولادوا بشجعني لمن يلقاني بتكلم مع بت بقول لي نوم معاها وبسبب الزنا انا بقيت ما بصلي نهاي مع انو الوالدة ربنا يديها العافية دايما بتتكلم معاي في الصلاة وبتقول لي تعال اقرا قرآن لكن ابوي ما شغال بي ولا يسألني كتير بلقاني ماشي مع بنات يضحك لي وبمش).

وتابع بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين: ( في واحدة جارتنا عمرها كم وتلاتين بزنا معاها من وانا في الصف التالت براها بتناديني وانا بمش ليها صراحة انا كرهت نفسي والله العظيم بفكر في الانتحار عديل لانو حرفيا انا ادمرت جاتني نفسيات من الحاجة دي وقررت اتوب لله بس ما عندي زول اقتدي بيهو ولا يرشدني لانو كل الناس البعرفهم بزنوا ادوني نصايح عليكم الله يمكن ربنا يهديني وادعو لي انو ربنا يغفر لي اعتبروني اخوكم ولا ولدكم.

وختم استشارته المثيرة قائلاً: ( ارشدوني كيف اخلي الطريق دا لانو انا ما عندي زول برشدني معليش الكلام ما مرتب عليكم الله ما غير تجريح لانو انا ما عندي طاقة لي ايا كلام سلبي وشكرا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين