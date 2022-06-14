تصرف مدهش من سكران في الخرطوم مع الشيخ الداعية ادم الشين





بالأمس بعد صلاة المغرب، وأنا راجع البيت أسمع شخصا ينادي ياشيخ ياشيخ فلم أعطه انتباهي ومضيت في سبيلي، وبعد لحظات يقترب الصوت مني يا شيخ ياشيخ!!!!

توقفت فإذا به شخص سكران!!!

سلم علي وأمسك بيدي بقوة، كنت أحمل هاتفي في يدي، فادخلته جيب الجلابية،😇😇😇

فقال لي:

تعال اشرب معانا!!!😳😳😳

قلت ليهو: معليش أنا شربت قهوة قبل شوية تاني ما عايز حاجة…

قال لي: أشهد أن لا إله إلا الله، قول وراي..

فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله..

ثم قال لي: اقرأ سورة الفاتحة!!!

فقرأت له وهو يستمع ثم يبكي ويجهش بالبكاء، ثم يعانقني ويأخذ معي سلفي(بتلفونه)😁😁😁…

#يوميات_شيخ

آدم إبراهيم الشين