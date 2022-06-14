



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022م

صحيفة الانتباهة:

أكثر من 120 قتيلاً..مجزرة في دارفور وحرق جثث و20 قرية

“الاستئناف” تلغي براءة”كبر” بقضية أموال القصر

نبيل أديب: لا يمكن اعتماد شكوى من الحكومة ضدّ المتظاهرين بمجلس الأمن

السجاد: علي الحاج ديكتاتور يعمل ضدّ الحزب

واشنطن: لا مساعدات دون التحوّل الديمقراطي ومحاسبة قتلة المتظاهرين

صحيفة السوداني الإلكترونية:

الأمم المتحدة: 100 قتيل وآلاف النازحين في الهجوم على”كلبس”

الهيئة الشعبية للشمال تطالب بإقالة أردول وتلوّح بوقف التعدين

عبد الرحيم دقلو: أنا وأخي بريئان من دمّ أيّ سوداني

مناوي: ستظلّ قحت”عريانة” ولن تجد من يحميها

صحيفة الحراك السياسي:

الكشف عن معلومات خطيرة بشأن غرق الباخرة”بدر”

“الشيوعي”: الإعلان قريبًا عن التحالف الجديد ومؤسسيه

قوى الحراك الوطني: صمت العسكريين عن اجتماع منزل السفير السعودي خطر مقبل

عسكوري: الحوار سيستمر”شاءت قحت أم أبيت”

الشعبي يحسم الجدل ويكشف مواعيد قيام مؤتمر الشورى

صحيفة الصيحة:

الفريق صديق: الحديث عن رفض تنصيبي كلام”ساكت”

صاحب الشحنة: غرق باخرة الماشية”قضاء وقدر”

توقيع وثيقة صلح بين الفلاتة والرزيقات

حقوق الإنسان: لا مبرّر لاستخدام الرصاص ورميّ المتظاهرين للحجارة ليس تظاهرًا سلميًا

“الاستئناف” تأمر بالقبض على”كبر”

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

أجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب .. دولة الثالوث … العلم والميناء والسواحل من اغرق الباخرة؟

صحيفة الوطن:

الأمم المتحدة :مقتل “١٠٠” شخصاً في إشتباكات بدارفور

جدل وخلافات بحزب الأمة القومي حول تكليف رئيس للحزب

الحزب الشيوعي :الإتحاد الأفريقي يعمل ضد التحول الديمقراطي في السودان

انخفاض معدل التضخم لشهر مايو

صحيفة النيل الدولية:

واشنطن تضغط لحل أزمة السودان

111 قتيل في اشتباكات قبلية دامية بولاية غرب دارفور

محكمة الشهيد محجوب التاج تواصل الاستماع لشهود الدفاع

ربع مليون حالة طلاق في السودان خلال أربع سنوات.

النيلين