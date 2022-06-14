شاهد.. فيديو مؤثر جداً للرجل الذي انتحر بالأمس بكوبري الحلفايا يظهر وهو يتحدث ويعترف برمي نفسه في البحر ويكشف عن وصاياه وعن الأسباب التي دفعته للانتحار





نشرت صفحات ونشطاء بارزون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو مؤثر جداً يظهر فيه الرجل الذي انتحر أمس بكوبري الحلفايا الرابط بين مدينتي بحري وأم درمان وهو يتحدث بعبارات حزينة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قال الراحل عبد العظيم أحمد علي في حديثه المؤثر أنه وبكامل قواه العقلية قد قرر الانتحار برمي نفسه من أعلى الكوبري.

وتابع حدثه اللحظات الأخيرة والذى أدلى به من داخل سيارته التي عثر عليها بالكوبري, وقال لقد ضاقت بي الحياة من بأسها وظلمها, كما طلب من الجميع مسامحته.

وواصل وهو يقسم بالله أن لا خيار أمامه سوى الانتحار كما أنه لا يريد أن يتعذب ويعذب معه الناس, كما نطق بالشهادتين وطالب الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله الله ويدخله الجنة مع الشهداء والصديقين.

كما ترك وصية مهمة في ختام حديثه مطالباً ذويه بعدم البكاء عليه وإقامة سرادق عزاء له, وكرر في ختام حديثه المؤثر الجميع بالعفو عنه, وودع الجميع وهو نازل من السيارة نحو الانتحار في البحر الذي كان يقف أعلى منه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين