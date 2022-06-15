



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022م

صحيفة اليوم التالي:

الكشف عن مواقف قوى المجلس المركزي

إبراهيم جابر: اتّفقنا مع الثورية على أنّ يكون الحوار”سودانيًا سودانيًا”

الواثق البرير: أجزنا تصوّرًا لتشكيل قاعدة عريضة

أمريكا ترهن استئناف المساعدات باستعادة المسار الديمقراطي في السودان

مزارعو القطاع المطري يلوّحون بخطوات تصعيدية بسبب البنك الزراعي

صحيفة الانتباهة:

الانقسامات تضرب المؤتمر الشعبي بسبب أبناء”الترابي”

مصدّرو الماشية يطالبون بلجنة محايدة للتحقيق في غرق باخرة”الضأن”

ارتّفاع حصيلة قتلى”كلبس” ونزوح الآلاف

وزير الزراعة: ندرة القمح أدّت لتدّخل القطاع الخاص لشرائه من المزارعين

تجمّع الكتل الثورية: لا نعترف بالحكومة الحالية حتى تقدّم شكوى ضدّنا لمجلس الأمن

صحيفة الصيحة:

قرار وشيك من”النقد الدولي” بشأن ديون السودان

“الثلاثية العسكرية” و”الثورية”: الحوار يجب أنّ يكون سودانيًا ومباشرًا

إستئناف محاكمة بكري حسن صالح وآخرين

برعاية حميدتي..ورشة لبناء القدرات القيادية تنهي أعمالها بالخرطوم

دبلوماسي سوداني بواشنطن: لا استدعاء لطاقم السفارة

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية

إجراءات مشددة لبط اغتراب وهجرة السودانيين ومطالبات بملحقيات عمالية

بيان من سفارة واشنطن عن زيارة مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للخرطوم

الشعبي يتهم مجموعة من كوادره بمولاة العسكر

عاصم البلال الطيب: ماذا لديه ليقوله اليوم للمغتربين

صحيفة الوطن:

إحباط تهريب كميات من الذهب

تفاصيل إصطدام باخرتين بميناء بورتسودان

قيادي بالحرية والتغيير :الخيارات مفتوحة في ظل هذه الربكة

مجمع الفقه يفتي بعدم جواز حج المصاب بكورونا

صحيفة السوداني الإلكترونية:

تَوَقُّف العمل بدواوين الخدمة المدنية بولاية كسلا والحكومة تعد بصرف راتب مايو وتدعو العاملين لرفع الإضراب

شرطة الخرطوم تواصل حملاتها ومطاردتها لمعتادي الإجرام

قالت إن تصريحاتهم احدثت تشويشاً.. قوى التغيير: نبيل أديب ليس رئيس اللجنة القانونية وبشرى الصائم لا يترأس أي لجنة

شُعبة مكافحة المخدرات بأم روابة تُحبط مُحاولة تهريب ذهب داخل مركبة في طريقه للخرطوم

الأرصاد تتوقع أمطاراً غزيرة بـ(3) ولايات

الهيئة الشعبية للشمال تطالب بإقالة أردول وتلوح بوقف التعدين

شؤون اللاجئين: السودان يستضيف مليون لاجئ ونازح

صحيفة النيل الدولية:

«الحرية والتغيير» تتجه لاعتماد آليات جديدة لحسم فوضى التصريحات

عبد الرحيم دقلو : مناوي سُّلم مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ لحظة التعيين

ارتفاع حصيلة اشتباكات غرب دارفور إلى 125 قتيلاً وفرار اكثر من (٢٠) ألف نازح إلى شمال دارفور

مليشيا إثيوبية تختطف رعاة من داخل الحدود وتطالب بفدية

الغذاء العالمي: تعليق المساعدات لجنوب السودان و1.7 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة.

النيلين