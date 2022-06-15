ميزة جديدة في “واتساب”.. دردشاتك ورسائلك محفوظة حتى لو غيرت هاتفك





كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء منصة التراسل الفوري المشفر “واتساب” في اختبار تجريبي لتقنية جديدة، يمكنها حفظ الدردشات والرسائل حتى لو غيّرت هاتفك.

وكانت “واتساب” قد طرحت في العام الماضي، تقنية تسمح بنقل الدردشات بسهولة من هواتف “آيفون” إلى أي هواتف “أندرويد”، ولكن العكس لم يكن متاحاً.

ولكن “واتساب”، قررت وفق ما أورده موقع “جي إس إم آرينا” طرح التقنية العكسية لنقل دردشات “واتساب” من هواتف “أندرويد” إلى “آيفون” قيد الاختبار لفترة لعددٍ محدودٍ من مستخدميها.

قد يستغرق اختبار تقنية “واتساب” بعضاً من الوقت قبل أن يصبح الخيار متاحاً للجميع.

ويحتاج الوصول إلى هذه التقنية أن يكون هاتفك يعمل بنظام “أندرويد 5” (لوليبوب) أو ما هو أحدث، وإصدار “واتساب أندرويد 2.22.7.74”.

ويحتاج أيضاً إلى هاتف “آيفون” يعمل بنظام تشغيل “آي أو إس 15.5” وإصدار “واتساب آي أو إس 2.22.10.70” وما هو أحدث، إضافة إلى استخدامك نفس رقم الهاتف المستخدم في الحساب القديم.

وتتم عملية النقل باستخدام تطبيق Apple’s Move to iOS، وينصح باستخدام شبكات “واي فاي” لتتم عملية النقل بسهولة.

صحيفة سبق