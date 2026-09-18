10 آلاف روبوت بشري الشكل سنويا .. مصنع صيني يعتمد على “روبوتات تصنع روبوتات”

أعلنت الشركة الصينية UBTECH Robotics عبر شبكة WeChat الاجتماعية عن إطلاق أول مصنع في العالم يتيح إنتاج ما يصل إلى 10 آلاف روبوت بشري الشكل سنويا.

وأشارت الشركة إلى أن المنشأة الفريدة تقع في مدينة ليوتشو، وهي مدينة تقع في منطقة “قوانغشي تشوانغ” ذاتية الحكم جنوب الصين. وقد نُظّم في المصنع إنتاج عالي التقنية، إذ تتولى روبوتات أخرى تجميع “الترميناتور” “الروبوت بشري الشكل”، فيما تتولى روبوتات المصنع نقل المكونات وتنفيذ أعمال التحميل والتفريغ.

ومع ذلك، فإن المصنع قادر على ضمان إنتاج روبوت جديد خلال 10 دقائق فقط، ويخضع كل نموذج جديد لاختبار دقيق يستمر 4 ساعات.

ومن المعروف أن أكثر الروبوتات البشرية انتشارا التي يتم تجميعها في مصنع “يوبيتك روبوتيكس” هي من طرازي “Cruzr” و”Walker S”. وتبلغ مساحة المنشأة الصناعية 14 ألف متر مربع.نموذج الإنتاج: “روبوتات تصنع روبوتات”.

ويعتمد المصنع على نموذج إنتاج متطور، حيث تشارك روبوتات بشرية الشكل أخرى في عملية التصنيع، وليس البشر فقط. وتقوم روبوتات مثل “Cruzr Y1″ و”Cruzr S2” بمهام تفريغ المواد وتكديسها، وتحميل المكونات ونقلها. كما تستخدم خطوط التجميع النهائي روبوتات تعاونية، وأذرعا آلية مساعدة، ومركبات لوجستية ذاتية القيادة، وطاولات عمل دوارة بزاوية 360 درجة لضمان دقة التجميع من زوايا متعددة.

الطاقة الإنتاجية والسرعة

الإنتاج: تزيد الطاقة الإنتاجية السنوية على 10 آلاف روبوت بشري الشكل.

السرعة: بفضل التصميم المعياري، ينتج المصنع روبوتا واحدا كل 10 دقائق.

المرونة: يدعم المصنع الإنتاج المختلط المرن لطرز متعددة على خط الإنتاج نفسه، مما يلغي الحاجة إلى تغييرات معقدة عند إطلاق تصميم جديد.

الاختبار والجودة

يخضع كل روبوت مُجمّع لاختبار متواصل لأكثر من 4 ساعات يشمل أنظمته الكهروميكانيكية بالكامل. وبعد ذلك، يمر عبر نفق فحص ضوئي وفق معايير السيارات، لفحص مظهره الخارجي بدقة 360 درجة ومن دون زوايا ميتة. كما يتمتع المصنع بنظام تتبع كامل لكل روبوت عبر رقم تسلسلي فريد يربط بين الموردين ودفعات الإنتاج وبيانات التجميع والاختبار.

الشراكة التقنية

بُني المصنع بالتعاون بين “يوبيتك روبوتيكس” و”سيمنز ديجيتال إندستريز سوفتوير”، مما وفر نظاما رقميا متكاملا لإدارة العمليات يُعرف باسم “الدماغ الذكي” للمصنع. ويتولى هذا النظام جدولة أوامر العمل، وتوزيع المواد، ومراقبة الجودة، وإدارة المستودعات.

المستودع والخدمات اللوجستية

طورت “يوبيتك روبوتيكس” أول مستودع آلي ثلاثي الأبعاد مخصص للروبوتات البشرية الشكل. وعلى الرغم من أن مساحته تبلغ 65 مترا مربعا فقط، فإنه قادر على تخزين 112 روبوتا، مما يحسّن استخدام المساحة بنسبة تزيد على 50%. كما يضم المصنع أسطولا من المركبات الموجهة ذاتيا، والرافعات الشوكية الذاتية، والمركبات اللوجستية، التي تربط جميع مراحل التجميع والاختبار والتخزين.

روسيسكايا غازيتا + وكالة عمون الإخبارية