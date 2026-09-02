هل سنسلم شؤوننا إلى الآلات طوعا أو كرها؟

هل التفرد التكنولوجي قادم لا محالة؟ هل سنشهد شيئا من قبيل “ثورة الآلات” مستقبلا؟ وعموما، ما هي المخاطر الحقيقية والوهمية على البشرية من تطوير وإدخال الذكاء الاصطناع في شتى مجالات الحياة؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها أحد أشهر مديري الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا البروفيسور في العلوم التقنية إيغور أشمانوف. حظي إيغور أشمانوف بشهرة مهنية واسعة بعد أن طوَّر وحدة التدقيق الإملائي “أورفو” التي أُدرجت نسختها الروسية في برنامج ميكروسوفت أوفيس Microsoft Office في عام 1994.

طوَّر أيغور أشمانوف بضع عشرات من المنتجات التقنية بينها: القاموس الإلكتروني “مولتي ليكس”، وهو أفضل وسيلة للترجمة الاحترافية في روسيا.. ومرشح البريد العشوائي (سبامتيست) ومحرك البحث “فليكسوم” كخدمة لإنشاء محركات بحث بحسب المواضيع وغيرَها. لإيغور أشمانوف بضعة كتب أهمها: “السمعة الرقمية” و”الحياة داخل الفقاعة” و”النظافة الرقمية” الذي ألفهبالاشتراك مع زوجته وشريكته في البزنس نتاليا كاسبيرسكايا.

روسيا اليوم