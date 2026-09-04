“بصمات” الكلمات في الدماغ… تقنية روسية تمهد للتواصل بالأفكار

ابتكر علماء روس من الجامعة الفيدرالية الجنوبية الحكومية الروسية، في مدينة روستوف نا دانو، تقنية جديدة تمهد للتواصل بالأفكار وذلك للمرضى الذين يعانون من اضطرابات شديدة في النطق والحركة من التعبير عن أفكارهم.

وحدد المتخصصون مجموعات فريدة من الإشارات تقابل الكلمات “أعلى”، “أسفل”، “يسار”، “يمين”، “أمام”، و”خلف” باللغتين الروسية والإسبانية، وتعلموا قراءتها من بيانات تخطيط كهربية الدماغ.

وصرح دميتري شابوشنيك، أحد مؤلفي المشروع وباحث رائد في مركز أبحاث وتكنولوجيا الأعصاب بالجامعة: “هدفنا هو ابتكار أداة عالية الجودة لتطوير خوارزميات قادرة على تمييز ‘الكلام الداخلي، أي ما ينطق به الشخص ذهنياً دون تحريك شفتيه. هذه التقنيات ضرورية للغاية للأشخاص الذين لا يستطيعون الكلام أو الحركة لأي سبب كان؛ إذ ستمكنهم من التحكم بالتكنولوجيا، وكتابة النصوص، والتفاعل مع الواقع الافتراضي باستخدام أفكارهم فقط”.وأضاف أن “تطوير “قاموس” عالمي ومتاح للجميع لإشارات الدماغ الناتجة عن الكلام الداخلي سيتيح إنشاء واجهات بين الدماغ والحاسوب، حيث يفكر الشخص ويرسل الذكاء الاصطناعي أوامر فردية إلى العالم الخارجي.

ويمكن لبيانات تخطيط كهربية الدماغ أن تعمل كوسيط في هذا التفاعل”.وسجّل المتخصصون من الجامعة تخطيط الدماغ الكهربائي لـ 22 متطوعًا أثناء نطقهم 6 رموز اتجاهية ذهنيًا وصوتيًا، تعبر عن الكلمات “أعلى”، “أسفل”، “يسار”، “يمين”، “أمام”، و”خلف”، وأثبتوا أنه حتى عند النطق الذهني للكلمات، يُولّد الدماغ أنماط نشاط فريدة يمكن تسجيلها والتعرف عليها.وتابع الباحث شابوشنيكوف: “كان 12 متطوعًا من الناطقين باللغة الروسية، و10 آخرون من الناطقين الأصليين باللغة الإسبانية. لذلك، يمكن استخدام القاموس الذي نُنشئه ليس فقط للأغراض الطبية، بل أيضًا لدراسة الاختلافات الثقافية في تنظيم وظائف الكلام في الدماغ”.وأضاف أن “بعض التجارب سجّلت نشاط عضلات المضغ والحنجرة للتخلص من تأثير التشويش العضلي على إشارات تخطيط الدماغ الكهربائي”.ويُخطط العلماء مستقبلًا لتوسيع القاموس من 6 كلمات إلى عشرات الكلمات، وزيادة دقة التعرف على إشارات الدماغ إلى 90%، من 78% حاليًا.أُنجز هذا العمل بدعم من برنامج القيادة الأكاديمية الاستراتيجية التابع للجامعة الفيدرالية الجنوبية “أولوية-2030” (المشروع الوطني “الشباب والأطفال”)، في إطار المشروع التكنولوجي الاستراتيجي للجامعة الفيدرالية الجنوبية: المعنون بـ “تقنيات الإلكترونيات الدقيقة متعددة الوظائف والاستشعار الذكي للأنظمة البيولوجية الهجينة والأنظمة السيبرانية الفيزيائية” (رقم СП-12-26-03).

وكالة سبوتنيك