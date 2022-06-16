صبري العيكورة يكتب: احبك يا منقة





بقلم . صبري محمد علي (العيكورة)

خاص: [الانتباهة اونلاين]

لن اعود الى مجلس السيادة ولا الى مجلس الوزراء وهذا ينسحب على قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير . ونعمل على عودة العسكر الى ثكناتهم والاحزاب الى دورها لممارسة عملها والاستعداد للانتخابات التى نراها قريبة جدا !

من يقول ذلك عزيزي القاري هو الاستاذ محمد الفكي عضو مجلس السيادة فى العهد البائد ! ومن يتأمل حديث القحاتة هذه الايام يلاحظ ان (عمليات تجميل) معقدة تجريها (قحت) عسي ان تحدث نوعا من القناعة لدي شريحة الشباب ليصعدوا على اكتافهم مرة اخري الى كراسي السلطة لذا اكثروا من المسكنة و ادعاء العقلانية الكذوبة يستدرون بهما عطف الشارع .

السيد محمد الفكي الشهير اعلاميا ب (فكي منقة) يقال انه كان كاتب مقال باحدي صحف دولة خليجية وعادت به اجنحة الثورة (البريئة يومها) ليصبح عضوا فى مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان (حته واحده) . شهادات . خبرات . ارث نقابي ممارسة نقابية ! فلا تسألني عزيزي القارئ (علمه عند الله)

البراءة المتصنعة فى حديث الرجل (للجزيرة مباشر) يوم امس الاول كان واضحا ان هناك حملة تلميع منظمة ظلت قناة الجزيرة عضوا فاعلا فيها .

خالد (سلك) بالامس كتب لموقع (متاريس الالكتروني) مقالا (من هذا الذي منو) وها هو (منقة) يفعلها حوارا وغيرهما الكثيرون من يستجدون المايكرفونات !

منقة يقول لن اعود لمجلس السيادة !

لا يا منقة لا … ارجوك

الشعب ينتظركم بفارق الصبر وسيحملكم على الاعناق الى القصر الجمهوري !

الستم خير من ركب المطايا واندي العالمين بطون راح؟

منقة(انت جادي فى كلامك ده)؟

الم تغرد يوم إنقلاب (بكراوي) او محاولة دعني اسميها حركة سلاح المدراعات فهذا لا يهم . مايهمني هو نداءكم عبر (الفيس) ان (هبوا لحماية ثورتكم) ! الم تكتب ذلك يامنقة؟ تقمصت شخصية الرئيس التركي (اوردغان) وما بينك واوردغان كما بين الثري والثريا فهل هب لك احدا من الشعب ؟ الم اقل لكم انهم اسري عوالم افتراضية يصنعونها بخيالهم ؟

السيد منقة ….

جلست على كرسي مجلس السيادة ماشاء الله لك ان تجلس حدثنا عن انجاز واحد نعده لك او زيارة واحدة لمصنع او مشروع زراعي او مدرسة حدثنا عن اى فعل غبرت به قداك ساعة فى سبيل الله سوي (المايكرفونات) ولغة التشفي و التهديد انت وصنوك وجدي صالح او وجدي صامولة او وجدي دريبات او وجدي عناقريب سمه ماشئت فله من كل ما ذكر نصيب

استاذ منقة ….

ترك لكم الفريق ياسر العطا القلم والختم والمفتاح كرئيس مناوب للجنة ازالة التمكين وحدثت كل التجاوزات والفظائع من تحت توقيعكم بحكم الاختصاص . وستأتي بكم جميع قضايا الابتزاز واشانة السمعة والتعويض و اكل اموال الناس بالباطل كمدعي عليه بحكم الاختصاص فهل اعددت للسؤال جوابا ؟

من قال ان (قحت) زاهدة فى السلطة قال ان ثمن الزهد هو شطب القضايا المدونة ضد لجنة ازالة التمكين وان تمعنا (الخواف ربي عيالو) ادركنا لماذا يصرخون فى وجه العساكر هذه الايام لا لسلطة وهم صادقون ولكن مقابل شطب البلاغات .

اطمئنك يا سيدي (منقة) لاحد يرغب حتى فى رؤية وجهكم (الصبوح) دعك من تحبطة بهذا الخبر الصاعق انك لن تعود لمجلس السيادة ولا اريد ان اعلق لك ساخرا والا فلنا ما تقر به اعين السادة القراء ان اردنا ولكن دعني اقولها على خفيييف

(لا بالله حا توحشنا ياخ)

السيد .. منقة يقول لا شراكة مع العسكر وغيره يقولون لا شراكة ولكن نريدها علاقات ! وغيرهم يسال اكلتو الموز (لا) والله (يسمنا فيهو) . طيب مشيتو لمنزل السفير السعودي ؟ (لا) والله هو براااهو عزمنا والتصريح يقول ان من شحد اللقاء هى (قحت) !

مشكلة القحاتة هذه الايام انهم يكذبون و يحلمون وهم ايقاظا ويتوهمون ان هناك حراك وان الشارع يغلي و ان الجيش قد هزمته جحافل الثوار الهادرة و …و …. وهكذا هم يطلقون الشعارات والاهازيج ثم يغنوها فى هيئة كورال جماعي . ثم يخلقون حول هذه الاغاني عالم افتراضي يسجنون بداخله شبابنا المتحمس .

فعندما سقط حكم الانقاذ والكل يعلم دور اللجنة الامنية والجيش فى تنحي البشير .

صوروا للشباب انهم هم من خلع الكيزان وكانت اهزوجة (الليلة ما بنرجع الا البيان يطلع) ! و بعد البيان بدأ رسم الصورة الوردية التى تقول يجب ازالة القديم لتبني وطنا جديدا فجاءت (البلد دي نفرتقا طوبه طوبه) ثم اعقبها الحلم حانبنيه البنحلم بيهو وبما ان الهدم سهل والبناء دونه المهج والعقول تركوا هذا البناء جانبا الى يومنا هذا و لجأوا لتمجيد الاشخاص والوطن فى اهازيجهم حتى لا يلتفت احدا لوعد البناء فاختلقوا (المؤسس) و(القومة للسودان) و(جنيه حمدوك) وغير ذلك من ادوات التهريب الضريبى والاخلاقي . تحت هذه الضجة والغيبوبة مرر حمدوك طلب الوصايا على الوطن و ذهبت ملايين الدولارت كتعويض لضحايا المدمرة (كول) و وسط هذا الدخان سرق الذهب ليلا ونهارا و الرغيفة تمنعت وتدللت .(عرفتو الحكاية)

ومنقة بالامس يقول نعد هذه الايام رؤيتنا وسنسلمها لعضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين و شمس الدين هو رجل عسكري؟ دي نفهما كيف يا منقة ؟

والفكي (المنقة) يقول للعساكر ان عودوا لثكناتكم وسنعود لدورنا ! ومن يقول ذلك ظل يحكم قرابة الثلاثة اعوام لا يعرف احياء الخرطوم ناهيك عن وطن او خدمة واحدة وهل لكاتب مطمور ان يكون رجل دولة؟ حقيقة لا افهم !

قبل ما انسي :—

انسب ما نهدية لفكي منقة مع باغة ورد اغنية

كان بدري عليك …

تودعني وانا مشتاق ليك …..

(غورو من وشنا الله لا جاب باقيكم ياخ)

الاربعاء ١٥/ يونيو ٢٠٢٢م

صحيفة اللنتباهة