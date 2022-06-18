



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022م

صحيفة الانتباهة:

الشيوعي: وجهين للمجلس المركزيّ للحرية والتغيير

فولكر: لا نحاور الإسلاميين ولا نهادن أيّ طرفٍ

اعتقال”30″ متظاهرًا في مليونية 16 يونيو

وزارة التربية تتخذ إجراءات قانونية ضد مطلّقي شائعات تسرّب الامتحانات

وقفة احتجاجية لسودانيين أمام الكونغرس لرفض الحكم العسكري

صحيفة الصيحة:

فولكر: لا نحاور الإسلاميين ولا نهادن أيّ طرفٍ

“28” ألف شخص من أفريقيا الوسطى يطلبون اللجوء في السودان

والي كسلا: سيطرنا على الأوضاع ووصول تعزيزات عسكرية لمنطقة الأحداث

تتريس في معبر حدودي بين السودان ومصر

صحيفة الحراك السياسي:

تحالف جديد بين حركة عبد الواحد و”الجبهة الوطنية”

فولكر: ليست لدينا نية أنّ نتحدّث مع الإسلاميين أو نشركهم في الحوار

منظمة فرنسية تعلن عن محادثات بين الحكومة السودانية وفصائل مسلّحة

الخرطوم تدعو المؤسسات والمنظمات للمساهمة في حلّ قضايا الشباب

اكتمال الترتييات للإعلان عن كيان نهضة إعمار الشمال

صحيفة الوطن:

وزير المالية : سنعمل على توفير الغذاء لدول العالم

مجاعة وشيكة في أغنى محليات التعدين بشرق السودان

التربية: سنلاحق مطلقي شائعة تسريب إمتحان الكيمياء

جبريل: لانعمل بتعليمات صندوق النقد والبنك الدولي

صحيفة السوداني الإلكترونية:

فولكر: لو لم تكن هناك مقاومة للإنقلاب لما قامت السلطات بقبول المحادثات والتفاوض

الحرية والتغيير تطّلع القنصل المصري برؤيتها حول العملية السياسية

الطرق والجسور: ميزانية الخريف الحالي بلغت 4 ملايين دولار

هيئة المياه: الخرطوم تعاني عجزًا بـ900 ألف متر مكعب يوميًا

ضبط عمل المنظمات وحركة تنقلات اللاجئين بالنيل الأبيض

الشرطة: المتظاهرون انحرفوا عن السلمية وحرقوا الإطارات واستخدموا (البمبان) وأصابوا (31) شرطياً

صحيفة النيل الدولية:

بيرتس: لا نحاور الإسلاميين ولا نهادن أي طرف بالسودان

جبريل : التمويل وضعف الموارد عقبه امام تنفيذ اتفاقية جوبا

ارتفاع الودائع المصرفية وعرض النقود بداية العام 2022

نادي باريس يعلق قرار إعفاء ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار.

النيلين