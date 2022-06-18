عبد الله مسار يكتب: الإسلام أعظم قانون بالأرض





أراد الرئيس نيكسون أن يقرأ عن الإسلام فطلب من المخابرات الامريكية أن تعد له بحثاً في الموضوع، وقاموا بإعداد بحث كان طويلاً.

فطلب من مستشاره روبرت كرين أن يقرأ البحث ويختصره له.

المستشار روبرت كرين هو (حاصل على دكتوراه في القانون العام، وكذلك لديه دكتوراه في القانون الدولي، ثم رئيساً لجمعية هارفارد للقانون الدولي. وهو مستشار الرئيس الأمريكي نيكسون للشؤون الخارجية، وهو نائب مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي وهو من اكبر الخبراء السياسيين في امريكا، وهو مؤسس مركز الحضارة والتجديد في أمريكا، وهو يتحدث ويتقن ست لغات حية).

ثم قام المستشار روبرت كرين بقراءة البحث ليختصره ثم ذهب وحضر ندوات ومحاضرات إسلامية ليتعرّف أكثر على الموضوع، وما هي إلا أيام قلائل حتى دوى خبر إسلام المستشار روبرت كرين في كل أرجاء الولايات المتحدة وسمى نفسه عمر عبد الحق.

وقال في سبب إسلامه: بصفتي دارساً للقانون، فقد وجدت في الإسلام كل القوانين التي درستها، بل وأثناء دراستي في جامعة هارفارد لمدة ثلاث سنوات لم أجد في قوانينهم كلمة (العدالة) ولو مرة واحدة، وقد وجدت الكلمة في الإسلام كثيراً.

كان السيد روبرت كرين قد أسلم في عام ١٩٨١م وسمى نفسه بالفاروق عمر رضي الله عنه وهو كان إماماً للعدل والإحسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول المستشار روبرت كنا في حوار قانوني وكان معنا أحد أساتذة القانون من اليهود، فبدأ يتكلّم، ثم بدأ يخوض في الإسلام والمسلمين، فأردت أن أسكته، فسألته هل تعلم حجم قانون المواريث في الدستور الأمريكي؟

قال نعم أكثر من ثمانية مجلدات.

فقلت له اذا جئتك بقانون مواريث فيما لا يزيد على عشرة أسطر فهل تصدق أن الإسلام دين صحيح؟

قال لا يمكن أن يكون هذا، فأثبت له بآيات المواريث من القرآن الكريم وقدمتها له، وجاءني بعد أيام يقول لي لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربى بهذا الشمول الذي لا ينسي أحداً ثم يوزع عليهم الميراث بهذا العدل الذي لا يظلم أحداً، ثم أسلم هذا الرجل اليهودي.

وللعلم، فإن الدكتور روبرت كرين، عمر عبد الحق مازال حياً ويناهز عمره الآن ٩١ عاماً، وهو يقول إنّ الإسلام أعظم قانون بالأرض.

صحيفة الصيحة