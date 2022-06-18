الطيب عبد الماجد يكتب.. ونسة المغربية …





زمان كان معانا واحد كدا في المدرسة إسمو ( عادل ) بنقول ليهو ( الطوطاح ) ضخم كدا بمشي زي البطوطح

أكبر طالب في الفصل وينافس على مستوي المدرسة طواااالي عايد السنة في وقت كان فيه هذا البلد يسمح لك بجولات الإعادة كيفما شئت

( المافي شنو )

وشدة ما بقي خبير ( عادل ) دا بقينا بنعتمد عليهو في كل المعلومات المتعلقة بالمدرسة والعام الدراسي

يعني الإجازات الرسمية متين ….عند ( الطوطاح )

الخبر اليقين …!!

توزيع الكتب بكون يوم شنو …!!؟؟

عادل عارف

ياخ دا بعرف إذا كان حينقلو لينا أساتذة جدد ولا لا

( معناها دخل السستم بتاع الوزارة ذاتا ) ….

ببساطة الزول دا طالب بدرجة ( موجه تربوي ) لذلك كان يحظى عندنا بكثير من الإحترام والتقدير

…..والطمأنينة

( ساكت لمن نشوفو كدا بنطمن )

كان ببيع لينا الطبل للادراج ….والحبر برضو …

وبكتب لينا اسماءنا في الكراسات بي بره

خطاط جنس خط …..✍️..!!

الخبرة كمان

وفي ناس شاكين إنو يكون جاسوس مزروع من الوزارة لمعرفة سير العمليه التربويه شدة ما مؤمنين بأدواره التاريخيه ….

المهم في يوم دراسي عادي والأمور ماشه عادية

فجأة كدا قالو الساعة ( إطناشر ) في طابور …!!

وطابور نص النهار الفجأة دا معناها هناك أمر جلل قد

وقع أو على وشك الوقوع

وسرت الهمهمة والتكهنات وسط الطلاب لمعرفة ماهية

الطابور ومسبباته وتوجهنا فوراً للطوطاح لمعرفة

حيثيات هذا الطابور المفاجئ…

وهو نفسه أبدى استغرابه لأنه لاتوجد أي دواع أمنية تلوح في الأفق لطابور زي دا

يعني مافي إجازة رسمية ولم يحدث على حد علمه حادث مدرسي يستدعي انعقاد مجلس الأمن دا …

وذكر ( الطوطاح ) بأنو الجديد الوحيد هو قدوم مدرس ( علوم ) جديد للمدرسة وهو أمر لايستدعي انعقاد طابور استثنائي على حد وصفه فمن الممكن أن يتم التعريف بذلك في الطابور الصباحي العادي …!!

( يمين المتحدث باسم الحكومة ما برص الرصة دي )

تصريحات عادل زادت الأمر غموض…

واصبحنا نعد الدقايق لمعرفة الأمر ..!!

( بحسب دقايق الليل أنا والنجم زملان )

زي الساعة حداشر كدا لاحظنا حركة غير عادية بين مكاتب المعلمين ومكتب المدير …حاولنا قراءة الوجوه ونحن في الحصص بنتاوق بالشبابيك وفشلنا في ذلك

حصتنا قبل الطابور كانت ( عربي ) مع أستاذ

( مصطفي الريدة )

( إسمو كدا )

وهو أستاذ لطيف كدا ومسالم معانا….

إذا ارتكب أحدهم خطأً لغويًا فادحًا بتجيهو حالة كدا أقرب للشلل الرعاشي ومرات بسيب الحصة ويفوت

مره قال الشتاء بارد وقاسي

ادخل كلمة قاسي في جملة مفيده

معانا واحد اسمو ( مبارك ) قال ليهو ( قاسي قلبك على ليه )

طوالي مرق ..

….بس عمرو ما دق طالب أبداً أبداً شخصيتو كدا …

مره قال هو ما بتذكر ( كتل ) ليهو نمله

ناس الطوطاح استغلو هذه ( الرقة ) وكتلو بالمغسة

والإعراب الخراب

المهم قلنا نستدرجو كان نطلع منو بي معلومة في موضوع

الطابور دا ..لقيناهو أخير نحنا ما جايب خبر

يبدو إنو المسألة دي في يد المتشددين في المدرسة

الجنهم ( دق ) ديل ….أستاذ ( مصطفي ) دا حمامة سلام

قلنا ليه يا أستاذ ليه في طابور …؟؟؟

قال بالله هو في طابور …!!!؟.

تاني ولا قلنا ليهو بتقول في شنو..

وجاءت ساعة الحقيقة والصفر ودق جرس الطابور

واصطفينا كأنه يوم الحشر …!!

وعلت دقات القلوب وارتجفت الحناجر وصوت ( بلع الريق ) أصبح أكثر وضوح …!!

وبدأ الأساتذة يتوافدوا على دائرة السنتر ….ومازاد الأمر

إثارة وأهمية إنو أستاذ ( كمال ) ذاتو جا …كمال دا الناظر

ما بنشوفو الا في الطواريء والملمات ويوم ( النتايج )

وسرت لحظات من الصمت قطعها أستاذ ( عبد المجيد ) أحد أساطين الرياضيات

قال الحقيقة يا أبنائي في ظاهرة جديده في المدرسة ويبدو إنها بدت تشكل خطورة على المدرسة وسمعتها وواضح إنها ظاهرة غير مسؤوله يجب التصدي ليها بي قوه

ونحن خلاص الشمار داير يفطسنا

في شنو يا اخوانا ….!!!؟؟🤔

سكت ( عبد المجيد) ….استلم الحوار أستاذ ( بركات )

ملك الجغرافيا

( دا الزول الوحيد القعد لينا امريكا دي ومعرفتها بعد كولومبوس ) …

قال تلاحظ إنو في مجموعة من الطلبة استدانوا

من النسوان بتاعات الفطور البره ديل ووصل حجم المديونيات الي مبالغ كبيرة ما حدى بهؤلاء السيدات الفضليات تبليغ إدارة المدرسة

ومعانا هسا كشوفات بأسماء الطلاب المتدينين

والمبالغ المطلوبة من كل منهم

( ماسكين ليهم ورق كدا كميات ) …

ياربي نحن إدينا من صندوق النقد ولا شنو 😰

وكل طالب يدو في قلبو من قراءة هذه المديونيات

أستاذ كمال قال يعني مثلاً في طالب مدين

سلطة روب كميات تكفي مطعم …..!!

وهناك آخر مشتري لقيمات تكفي عرس …

دا غير الفول والطعميه التي وصلت مديونياتها مستويات غير مسبوقة ….!!

فنحن قبل الإتصال بأولياء اموركم عايزنكم تعملو على تسويه هذه الديون بشكل عاجل ونحن وجهنا النسوان ديل ما يدينو اي طالب بعد الآن…كاش بس

( غايتو جنس فضيحة )

🙈….!

وقالو حينشرو الكشوفات بالأسماء

عشان يكونو عظة وعبرة ويسددوا ما عليهم …..

ونرجو عدم تكرار الظاهرة …

وانتهي الطابور وفعلا لقيناهم معلقين ليك أسماءنا في قوائم الشرف …!

يازول أصحابنا كلهم هناك جنس ضحك

طارق ابراهيم ….( سلطات وطعمية ) + ( المبلغ )

محمد عثمان بخاري … ( نبق وطعمية ) +…( المبلغ )

مجدي عبد البادي …فول وطعمية و( داندرمة ) +المبلغ

طيب الأسماء جماع ….( سلطة أسود وعرديب ) + المبلغ

يازووول المدرسة نصها معلقة

استغربنا جدا عادل ( الطوطاح ) إسمو مافي وكانت المفاجأة

إنو ( الطوطاح ) مستثمر هو ذاتو بالشراكة مع واحده من النسوان ديل

وفي واحده تاني ( جوكيه ) بس الشغل كلو حق عادل دا

ليك حق تعيد يا مان ….

( إقامة وشغل ) ……🥰🙏

المتخرج ليها شنو ….

في واحد معانا طوالي بقول الأكل البرة دا كاشف وما صحي وبسبب الأمراض إسمو ( وليد )

لقيناهو رقم سبعة في الكشف

طعميه وقنقلير وسلطة روب ومرات …دوم

تدوم الفرحة ان شاءلله ….

قالو السودان ديونو خمسين مليار دولار …

سلطة روب برضو ولا شنو …!!؟

الله المستعان

صحيفة التحرير