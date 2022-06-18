حول عودة إيلا ومجانين الكيزان وحديث الطيب صالح





عبدالرحيم وقيع الله

صحيح إن الدكتور محمد طاهر ايلا وفق التصنيف السياسي السوداني كوز ولكنه في تقديري إداري فذ وصاحب رؤية وقسط لدرجة ان الرئيس البشير وفي احلك المواقف بؤسا له اختاره رئيسا للوزراء وذلك قبل اقل من شهر من زوال حكمه لانقاذ الموقف المتردي وهو في تقديري كان اختيارا موفقا إلا ان ثورة الشباب الغض كانت في اشد عنفوانها وسبق السيف العزل (كان عدد الشهداء حتى ذلم الوقت 25 شابا)…

وفي تقديري إن عودته حاليا لن تغني ولا تعني شيئا فإن أول من سيقف ضده هم غلاة الموتمر الوطني ومجانين الحركة الاسلامية فهم بالمرصاد لكل صاحب رؤية تساويهم بالآ خرين لأن كل ما يريده غلاة الموتمر الوطني في الوقت الحالي والقادم هو المحافظة على كسبهم وغلولهم وكيفية الافلات من المساءلة مهما كان الثمن.

ذكرت كلمة مجانين وذلك ان الدكتور المنصف عبد الوهاب الافندي ذكر في صحيفة الدستور اللندنية في ذكرياته مع الاديب الكبير الطيب صالح انه عندما كان ملحقا اعلاميا بسفارتنا في لندن كان قد طلب من اديبنا الكبير الطيب صالح هو وسعادة الدكتور حسن مكي ان يقوم بزيارة السودان وكان الطيب صالح قد اعتاد زيارة السودان سنويا مع اسرته ينزل في احد فنادقها كأنه غريب عن البلد التي خلدها في كتبه ثم يقوم بزيارة اهله في قريته كرمكول بالشمالية الا ان زياراته انقطعت عن السودان بعد استيلاء الحركة على السلطة ومعاداتها للقريب والبعيد بعنف وشدة غير مبررة كما ذكر ذلك صلاح قوش في لقاءه مع ضياء الدين حيث قال ان من عيوبنا اننا اتينا للسلطة ونحمل قائمة باعدائنا فبدأنا العمل بها فورا وهذه حقيقة حيث ان الاسلاميين كانوا في قمة هياجهم حتى انهم ما اتو على شيء الا وجعلوه كالرميم من شاكلة امريكا وروسيا دنا عذابها ويروى ان احد الخوجات لما سمع ذلك الشعار قال مستغربا معقول بوث اوف زيم!

على كل يقول الافندي وبعد الحاح شديد قال لي الطيب صالح بصوته المعهود يادكتور عبد الوهاب يا اخي ناسكم ديل فيهم العقلاء وفيهم المجانين وانا اخشى ان يقابلني لحظة وصولي للبلاد مجانينكم وحتى وصول العقلاء لانقاذي يكون المجانين قد فعلوا فعلتهم.

رحمك الله الطيب صالح فقد كنت فيلسوفا واديبا تعرف الناس ونقول لك ان نسبة مجانينهم قد زادت كما زاد لهيبها استعارا خاصة بعد خروجهم من السلطة واعتقد ان قائمة اعدائهم كذلك تزداد يوما بعد يوما وربما ستشمل قريبا كل من يتحدث عن اخطائها.

حقيقة إن من امثال د. الطاهر ايلا لن يجد على الخير اعوانا … خاصة وقد راينا بسبب السلطة والرياسة والزينة ما فعله مجانين الكيزان بشيخهم الترابي والقوه في السجن فما بالك بغيره من الناس.

نسأل الله السلامة

صحيفة التحرير