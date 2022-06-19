



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022م

صحيفة اليوم التالي:

استثمارية..الإمارات ترصد 6 مليار دولار لمشاريع بالسودان

إعلان أمريكي لتحالف دفاعي يضم السودان

خبراء تربويون: الدولة تعجّلت في عودة”المرحلة المتوسطة”

وزير التربية: تصحيح امتحانات الشهادة عقب عطلة عيد الأضحى

حميدتي: تعقيد المشهد السياسي بسبب محاولات الانفراد بالحكم

صحيفة الانتباهة:

السلطات تشدّد الخناق على زعيم”9 طويلة” وتصادر أسلحته

خبير اقتصادي: 70% من الشعب لن يقدر على شراء السلع قريبًا

تورّط مسؤولة في فساد بمشروع كهرباء الشرق

لجان المقاومة: لم نتسلّم وثيقة”الحرية والتغيير” لإنهاء الانقلاب حتى الآن

البرهان يتحفّظ على وساطة إريترية ويقرّ بدعم”الأمهرا”

صحيفة الحراك السياسي:

“1440” محاولة انتحار وفتوى بجواز الصلاة والعزاء

السفارة السعودية تتحرّك في قبول الجنائية دعوة سوداني ضد سفيرها السابق

لجنة الأطباء: سلاح”الخرطوش” حصد”8″ أرواح وأصاب أكثر من”700″ متظاهر

شدّ وجذب في اجتماع بين”قحت” والعسكريين

أبناء منطقة اللقوري يحمّلون حكومة كادوقلي مقتل ثلاثة معلّمين

صحيفة الصيحة

حميدتي: نحن بالمرصاد لتّجار الحرب والأزمات

مدير ميناء سواكن: انسياب الصادر والعمل لم يتأثر بـ”غرق الباخرة”

الشيوعي: الحديث عن تصلّب مواقف المدنيين إعاقة لمسار الثورة

منظمات: 325 ألف طفل سوداني معرّضون للموت بسبب سوء التغذية

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

حميدتي يوجه بفر هيبة الدولة وإيجاد حل دائم للصراع في دارفور

وجدي صالح يكشف معلومات جديدة حول الخلافات مع الآلية الثلاثية

مواطنون يرفون التبادل النقدي بفئة العشرين جنيهاً

اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب وسادسهم إبراهيم ..معا بخروف الأضحية يحدثون فرقا

صحيفة الوطن:

فولكر: الجوع يهدد “40%” من سكان السودان

تحذير من فشل الموسم الصيفي بسبب الوقود

حميدتي: سنقف بالمرصاد لتجار الحرب والأزمات

قوي سياسية تحمل القوات النظامية مسؤولية أحداث كسلا

صحيفة السودانيٰ الإلكترونية:

أمين حسن عمر لـ”فولكر”: لا نأبه لحوار يُديره الأجانب وأصحاب الأجندات

فولكر بيرتس: 40% من سكان ‎السودان مُهدّدون بالجوع

خروج قطار عن مساره ببورتسودان صباح امس

صحيفة النيل الدولية:

توقيع صلح بين الرزيقات و”المسيرية جبل” وحميدتي يدفع التعويضات

الأمم المتحدة: سوء المحاصيل يهدد 40% من سكان السودان بالجوع

والي الخرطوم :ترتيبات وإتصالات مكثفةلتوفير السلع بأسعار المنتج

تكدس آلاف المواشي بالميناء يلحق خسائر فادحة بالمصدرين.

النيلين