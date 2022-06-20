



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022م

صحيفة السوداني الإلكترونية:

“قحت”: اجتماع مع المكوّن العسكري بدعوة سعودية أمريكية

حريق يلتهم مستشفى الموّدة ونقل المرضى لـ”الزيتونة”

حميدتي: كل من شارك من قواتنا في فضّ الاعتصام سلّمناهم للعدالة

البرهان: نرفض أيّ دعمّ أو مساعداتٍ خارجية مشروطة

صحيفة الصيحة:

تكدّس آلاف المواشي بالميناء يلحق خسائر فادحة بالمصدّرين

تجمّع المهنيين يضع سيناريوهين لـ”التغيير”

الموارد المعدنية ترفد خزينة الدولة بـ”45″ مليون دولار

عضو السيادي يمتدح أدوار الدعم السريع في المصالحات بدارفور

“الاستئناف” ترفض تنحية قاضي محكمة فتوى قتل المتظاهرين

صحيفة الحراك السياسي:

مخالفات في صفقة بصات”الوالي” واختفاء عقودات

“قحت”: تأجيل حوار”روتانا” بناءً على نصيحتنا

نظارات البجا: قادة الحركات خطر على الدولة

مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية من تجمع محامي حول ما يحدث في شرق السودان

صحيفة الانتباهة:

السودان يسلّم”عناصر إرهابية” إلى مصر

حميدتي: سلّمنا المتورّطين من”الدعم السريع” في فضّ الاعتصام للعدالة

نبش قبر شهيد”الكلاكلة” للتشريح

الحرية والتغيير: سنسلّم لجان المقاومة وثيقة”إنهاء الانقلاب” قريبًا

الآلية الثلاثية: نعمل على تشكيل حكومة تسير الأمور

صحيفة الوطن:

وفاة “٧٥” نازحاً بسبب الجوع في معسكرات بدارفور

البرهان :متظاهرون انتهكوا السلمية وهاجموا مقرات الشرطة

تجمع المهنيين :سيناريوهات جديدة لإسقاط النظام

صحيفة النيل الدولية:

الحرية والتغيير تجتمع مع المكون العسكري بدعوة سعودية أميركية

الآلية الثلاثية: نعمل على تشكيل حكومة تسير أمور السودان

الشرطة تنفي استخدام سلاح (الخرطوش) في تفريق الاحتجاجات

السودان يسلم “عناصر إرهابية” إلى مصر

النيلين