



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022م

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

مبارك الفاضل ينعي الآلية الثلاثية ويصفها بالفاشلة

حميدتي: هناك من يتآمر علينا باسم الديمقراطية

الطريقة الختمية تكمل الاستعدادات لإحتفالية كبيرة بحولية السيد على

عاصم البلال الطيب: داخل بيت الكاردينال .. محاولة لإجهاض التوأم

صحيفة الوطن:

حميدتي :هؤلاء يتأمرون علينا ويقبضون الثمن من الخارج

مركزي الحرية والتغيير يكشف تفاصيل إجتماعه مع المكون العسكري

مناوي يهاجم فولكر ويهدد بمقاومة أي إتفاق ثنائي

المالية :اتفاقية نادي باريس قائمة

صحيفة الانتباهة:

تباين الرؤى بين الحرية والتغيير والعسكر بشأن إدارة”السيادي”

اعتراضات تهدّد إنشاء ميناء جديد تموّله الإمارات

فتح بلاغات في حالات تحرّش بمليونية 16 يونيو

تعرّض طبيب قام بتشريح جثمان الشهيد محجوب التاج لإطلاق نار

تجمّع المهنيين السودانيين: لسنا معنيين بمخرجات الحرية والتغيير والعسكريين

صحيفة اليوم التالي:

وفد من البنك الزراعي إلى السعودية للتفاوض مع الشركة

قرار بإيقاف شركات الوقود الخاصة من الاستيراد

شراكة سودانية إماراتية في مشاريع استثمارية

صديق تاور: الوسيط الأفريقي انحاز للعسكر وأتى بالفلول

صحيفة الحراك السياسي:

مقاضاة مسؤولين..ونقل مفاجئ لوكيل نيابة أمر بالقبض عليهما

استقالة إبراهيم الأمين من مؤسسة رئاسة حزب الأمة القومي

قوى التغيير تكشف عن ترتيبات لتأمين مواكب 30 يونيو

قيادي بالشعبي: كمال عمر يقود اصطفافًا قبليًا داخل الحزب

توقّعات بتسوية سياسية بين”الحرية والتغيير” والعسكريين

صحيفة الصيحة:

البرهان ينفي وجود”فاغنر”

حميدتي: هناك من يدعون الوطنية ويقبضون من الخارج

وزير الزراعة يكشف عن نقص حاد في التقاوى يصل”90%”

غرفة المصدّرين: ارتّفاع أسعار الخراف غير مبرّرة

صحيفة السوداني الإلكترونية:

البرهان: نرفض أي دعم أو مساعدات خارجية مشروطة

حميدتي: هُناك من يتآمر علينا باسم الديمقراطية.. يدعون الوطنية ويقبضون الظروف في الخارج

أسامة داؤود يكشف عن شراكته مع دولة الإمارات لبناء ميناء على البحر الأحمر باستثمار بقيمة 6 مليارات…

حميدتي يتعهد بتوفير قوات نظامية لتأمين المواطنين في جبل مون

تجار: خراف الأضاحي تتراوح ما بين (60 ـــ 150) ألف جنيه

الغرف التجارية تقترح خفض رسوم التمويل والضرائب لزيادة الإيرادات

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يطلع على التحديات التي تواجه زراعة محصول القطن

مبارك الفاضل يتهم الآلية الثلاثية بالفشل

السلطات تُوقف عصابة اتجار بالبشر وتُحرر 18 إثيوبيا

أسامة داؤود : الإمارات ستبني ميناء في السودان بقيمة 6 مليارات دولار.

النيلين