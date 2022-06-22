



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022م

صحيفة اليوم التالي:

بايدن يناقش ملف السودان بالسعودية

تجار مواشي: الرسوم رفعت أسعار الأضاحي

حكومة القضارف: ترتيبات لزراعة 7 مليون فدان

“الثورية” ترفض مشاركة قوى داعمة للجيش في المرحلة الأولى للحوار

صحيفة الانتباهة:

محمد الفكي: لسنا مفوّضين من الشارع للحوار

الاتحاد الأفريقي ينسحب من الآلية الثلاثية

أمر بالقبض على رجل أعمال بقضية تهرّب ضريبي بـ”4″ تريليونات جنيه

الدقير: “نحن لا نطرح اتّفاقًا ثنائيًا مع العسكر ونرفض الشراكة”

صحيفة الحراك السياسي:

الدقير: 30 يونيو فرصة لوحدة قوى الثورة وزوال الانقلاب

أردول يعتذر لحكومة نهر النيل لإحضار أجانب لمواقع الذهب دون علمها

شركة أبو ظبي للموانئ تنفي إبرام اتّفاقية لبناء ميناء في السودان

البرهان يؤكّد اهتمامه الكامل بتعزيز علاقات السودان الخارجية

خطة استراتيجية لإعادة تخطيط الخرطوم

صحيفة السوداني الإلكترونية:

رئيس معسكر فوبرنقا: وفاة العشرات بسبب الجوع

وزير الريّ يكشف تفاصيل أزمة إضراب العاملين بالسدود

شركة أبو ظبي: لم نبرم أيّ اتّفاقٍ مشتركٍ لبناء ميناء في السودان

بلعيش: الاتحاد الإفريقي لا يمكن أنّ يواصل في مسار لا تتبعه الشفافية

النيلين