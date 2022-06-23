



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022م

صحيفة الانتباهة:

الجمارك: تهريب كميات كبيرة من إناث الإبل إلى مصر

وفاة امرأة وطفلين بسبب إغلاق مستشفى نيالا

حشود عسكرية إثيوبية جديدة وعشرات”الكلاب الضالة” تهاجم القرى الحدودية

مجلس السيادة: تدابير أمنية لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية مرت بظروفٍ بالغة التعقيد

صحيفة الحراك السياسي:

مجلس البجا: وزير المالية”انتحل صفة الغير” في صفقة الميناء الجديد

وزيرة التجارة: لم نخصص أسواق بيع مخفّض للأضاحي

محامو دارفور يتّهمون فاغنر الروسية بقتل”21″ مواطنًا بدارفور والتمثيل بجثث النساء

مزارعون: إضراب الخزانات يهدّد الموسم الزراعي

الأمة القومي: إرجاء استقالة إبراهيم الأمين لحين عودة برمة من لندن

صحيفة الصيحة:

حميدتي: تدابير لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة

دعوات إلى مجلس الأمن لمراجعة العقوبات على السودان وطلب حكومي عاجل

الاتحاد الإفريقي: لم ننسحب من الآلية الثلاثية

“الحرية والتغيير” تدين تصريحات”بلعيش”

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

منظمة الفاو تحذر من أزمة غذاء حادة في السودان

وزارة التربية و التعليم: ظروف بالغة التعقيد مرا بها امتحانات الشهادة الثانوية

الاتحاد الأفريقي ينفي انسحابه من الية الثلاثية لحوار السودان

عاصم البلال الطيب: الجهاز ..بين الحل والنزع

صحيفة الوطن:

مستشار البرهان :أي طريق خلاف الحوار سباحة عكس التيار

رئيس حركة تحرير السودان :قيادات بالحرية والتغيير طالبت بالغاء إتفاقية جوبا

مدير الصرف الصحي :عمر الشبكة الافتراضي انتهى منذ نصف قرن

الإتحاد الأفريقي يوضح موقفه من اجتماعات الآلية

صحيفة السودانيٰ الإلكترونية:

البرهان يهنئ الطلاب بمناسبة اكتمال امتحانات الشهادة السودانية

(غاضبون بلا حدود) توقع الميثاق الثوري وتؤكد لن نكون (درقات) للسياسيين

الحرية والتغيير تُدين تصريحات السفير (بلعيش) وتطالب الاتحاد الأفريقي بتصويبه

حميدتي يعلن عن تدابير أمنية لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة

الشرطة تضبط مُروِّج مخدرات بشرق النيل بحوزته 2 كيلو آيس و2 كيلو حشيش أفغاني و400 حبة كبتاجون

تفاصيل زيارة سرية لمبارك الفاضل إلى يوغندا

تجمع المهنيين: نرفض إنشاء موانئ موازية مملوكة لشركات أو دول أجنبية

اتجاه لإعادة تخطيط الخرطوم ونقل المناطق الصناعية من قلب الأسواق

وزير الري يكشف لـ(السوداني) تفاصيل أزمة إضراب العاملين بالسدود

منظمة رعاية الطفولة: ربع سكان السودان قد يُواجهون أزمة غذاء حادة

صحيفة النيل الدولية:

معسكرات إثيوبية للجيش والمليشيات داخل السودان لحماية مزارعي الأمهرا

الاتحاد الأفريقي ينفي انسحابه من الآلية الثلاثية لحوار السودان

(الحرية والتغيير) تندد بتصريحات سفير الاتحاد الأفريقي لدى السودان

المالية توجه بتسديد كفالة الطالب الجامعى و زيادتها 100%

النيلين