قيادي بالمؤتمر السوداني يصف.. اردول ب”الشمبانزي” التوم هجو ب”الحمار” وجبريل ب”التيس”ومناوي ب”الكلب”





هذه الإساءة تشبه ممارسة المؤتمر السوداني وقيادته

نكرة سليل حزب نكرة بلا مواقف راسخة ولا قيم معروفة ولا تقاليد مركوزة عنصري بغيض تافه يدعي سامي صلاح أحد قيادات مايسمى بالمؤتمر السوداني نشر اليوم على صفحته عبارات كلها دناءة وانحطاط قيمي وبؤس أخلاقي مثلت قمة الانحدار والسقوط في مستنقع الاساءات العنصرية الذميمة التي تتنافى مع تقاليد وأعراف الشعب السوداني الأبي الذي ظل يستهجن كل مايهتك نسيجه ويفت وحدته وترابطه الاجتماعي القويم٠

لم يستغرب الرأي العام منه ذلك فإن حزباً على رأسه إبراهيم الشيخ وعمر الدقير وخالد سلك لابد أن تكون هذه أدبياته وأخلاق عضويته وأسلوبهم ومنهج تفكيرهم٠

خاتمة قولي على السلطات المختصة تحريك إجراءات قانونية في مواجهة هذا التافه حتى وإن لم يبادر أحدهم بالشكوى تعففاً متسلحاً بالهدى القرآني :(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)٠

عمر كابو

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مرفقات: هذه هي أخلاق وأدبيات المؤتمر السوداني في حق خصومهم

للمعلومية كاتب النص هو النكرة سامي صلاح أحد قيادات المؤتمر السوداني٠

