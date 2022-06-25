



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 25 يونيو 2022م

صحيفة الانتباهة

أوضاع عاصفة بمجلس البجا وتجميد بالكامل

مقاطعة واسعة تهدّد قيام شورى الشعبي

حميدتي:”جوكية” وتجار حرب يعرّقلون المصالحات القبلية

وفاة 48 مريض كلى بسبب إغلاق مركز غسيل حاج الصافي

غرفة النقل: شركة المواصلات العامة نهبت جميع قطع غيار”باصات الولاية”

صحيفة اليوم التالي

خلال أيام..مبعوث أمريكي إلى الخرطوم

الفكي: لا شراكة ونسعى لحكومة كفاءات

معتمد اللاجئين: أكثر من”1.3″ مليون لاجئ بالبلاد

مطالبات بدولة الجنوب لمراجعة قوانين النفط

انشقاق يهدّد مجلس البجا ومجموعة”بورتسودان” ترفض التجميد

صحيفة الحراك السياسي

انخفاض مفاجئ في بحيرة خزان سنار يهدّد المشاريع الزراعية

وزيرة: الأزمة الاقتصادية وراء انتشار المخدّرات بنهر النيل

الأرصاد: أمطار متوقّعة في 13 ولاية

الأمة القومي يدعو عضويته للمشاركة في مواكب 30 يونيو

هيئة محامي دارفور: تحرّكات مشبوهة لفاغنر الروسية بأم دافوق

صحيفة الوطن:

محمد الفكي: لانريد شراكة جديدة مع العسكريين

وزارة الزراعة تستبعد حدوث مجاعة بالبلاد

إستمرار إغلاق ميناء “هيدوب” ومطالب جديدة من المحتجين

الأمة القومي يدعو جماهيره للمشاركة في مليونية 30 يونيو

صحيفة بدون عنوان الالكترونية:

وزير الري: قادرون علي تشغيل كافة الخزانات والسدود بالرغم من اضراب العاملين

ديوان الزكاة يحيي مجهودات شباب محلية بليل ويقدم دعما لهم بمبلغ خمسة مليون جنيه

النيل الأزرق تتعهد اتمام كبري برنق قبل حلول الخريف

منظمة الفاو توفر 5 آلاف طن بذور محسنة لصغار المزارعين بسنار

تطورات رسمية في ترشح السوباط والعليقي لانتخابات الهلال

صحيفة النيل الدولية:

الالية الثلاثية تلتقى المكون العسكرى

حميدتي: تجار الحرب يقفون عائقًا دون تحقيق السلام في السودان

السودان يوضح ملابسات تصنيفه بالأراضي المقدسة بـ (أفريقيا غير العربية)

معتمدية اللاجئين : تقليص حصص غذاء اللاجئ للنصف

إكتمال تصحيح امتحان مادة العلم المعاصر بمحلية كرري

وكالة السودان للأنباء “سونا”

دقلو يطالب بمحاربة مروجي الفتن وتجار الحروب

دقلو يشهد ديربي لسباقات الفروسية بالجنينة

عقار يتفقد سير العمل فى خور برنق

تجديد بروتوكول تعاون بين السودان ومصر في مجال الضرائب

الإيقاد تختار جامعة النيلين للشراكة بمشروع أكاديمي بين جامعات الإقليم

الموارد المعدنية تختتم جولة تفتيشية للشركات بنهر النيل والبحر الأحمر

قنصل اثيوبيا بالقضارف يدعو لتعزيز التعاون بين الشعبين الشقيقين

قرار بتعيين وإعفاء مدراء بشمال دارفور

المجلس القومي لرعاية الطفولة يدشن حملة قومية لتسجيل المواليد

اختتام الاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر الدوليين

سفيرة السودان لدى جيبوتي تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس جيبوتي

والي الجزيرة:حكومة الولاية بعيدة عن المعترك السياسي وتعمل بمهنية

مدير المواصفات بنهر النيل يقف على سير الآداء بمكتب شندى

والي شمال دارفور يتعهد بمعالجة قضايا التحصيل الإلكتروني

إجتماع مجلس التعليم بالخرطوم:يبدأ استعدادته للعام الدراسي2022-2023

النيلين