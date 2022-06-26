أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022م
صحيفة الحراك السياسي:
وزير النقل: لم نتلقّ عرضًا من الإمارات أو أسامة داؤود لميناء
المؤتمر السوداني: 30 يونيو سيهزّ عرشّ السلطة الانقلابية
الاتحادي الأصل: الشراكة الثنائية بين”المدنيين والعسكريين” غير مجدية
قيادات بالشعبي تتهم تيار السجاد بتزوير عضوية الشورى
السلطات الصحية تترقّب نتائج عينات بشأن”جدري القرود”
صحيفة الصيحة:
حميدتي: السودان يتعرّض لمؤامرات غير مسبوقة من صنع أبنائه
بنوك تمنع ذوي الإعاقة من فتح حساب وجامعات ترفض قبولهم
السلطات الصحية تترقّب نتائج عينات مشتبهة بـ”جدري القرود”
واشنطن: نعمل وراء الكواليس لضمّ القوى الديمقراطية إلى العملية السياسية
وزير الريّ: اكتمال تشغيل جميع خزانات البلاد
صحيفة الانتباهة:
تسرّب إشعاعي من طائرات بمطار الخرطوم
ترك: الزعم باختراق الدعم السريع لمجلس البجا إفلاس
إطاحة قيادات رفيعة من أمانات الشعبي
سرقة سلاح وهاتف نائب مدير الأمن والمخابرات السابق
آلية وحدة الثورة: لن نقدّم رؤية محدّدة والمجموعة مجرّد”ميسر”
صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:
أبو هاجة : المكون العسكري لم ولن يعرض شراكة جديدة أو قديمة لأي جهة
صحيفة الوطن:
الدقير :الإتفاق مع العسكر متقدم.. أبو هاجة:لا إتفاق ثنائي
إنفجار الأوضاع في المؤتمر الشعبي.. الشورى تسقط قيادات بالأمانة العامة
حميدتي :جهات خارجية تعمل على هدم المعبد فوق رؤوس الجميع
إحصائيات رسمية.. الكشف عن أكثر من مليون لاجئ بالسودان
صحيفة السوداني الإلكترونية:
الكشف عن تفاصيل جلسة عاصفة لشورى المؤتمر الشعبي
الاتحادي الأصل يعيد تشكيل أماناته ويطيح بالحسن الميرغني
أمريكا تنتقد زيارة”حميدتي” لروسيا وتحذّر من شركة فاغنر
أردول: إزالة التمكين كانت دولة موازية أضاعت الثورة وعجّلت برحيل”قحت”
“المركزي”: عجز في الميزان التجاري بقيمة 1.2 مليار دولار
صحيفة النيل الدولية:
وزير الري: اكتمال تشغيل جميع خزانات البلاد
الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1.2 مليار دولار
ضبط كميات كبيرة من المخدرات المصنعة بميناء بورتسودان كانت في طريقها لإحدى دول الجوار.
النيلين
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