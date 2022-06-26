



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022م

صحيفة الحراك السياسي:

وزير النقل: لم نتلقّ عرضًا من الإمارات أو أسامة داؤود لميناء

المؤتمر السوداني: 30 يونيو سيهزّ عرشّ السلطة الانقلابية

الاتحادي الأصل: الشراكة الثنائية بين”المدنيين والعسكريين” غير مجدية

قيادات بالشعبي تتهم تيار السجاد بتزوير عضوية الشورى

السلطات الصحية تترقّب نتائج عينات بشأن”جدري القرود”

صحيفة الصيحة:

حميدتي: السودان يتعرّض لمؤامرات غير مسبوقة من صنع أبنائه

بنوك تمنع ذوي الإعاقة من فتح حساب وجامعات ترفض قبولهم

السلطات الصحية تترقّب نتائج عينات مشتبهة بـ”جدري القرود”

واشنطن: نعمل وراء الكواليس لضمّ القوى الديمقراطية إلى العملية السياسية

وزير الريّ: اكتمال تشغيل جميع خزانات البلاد

صحيفة الانتباهة:

تسرّب إشعاعي من طائرات بمطار الخرطوم

ترك: الزعم باختراق الدعم السريع لمجلس البجا إفلاس

إطاحة قيادات رفيعة من أمانات الشعبي

سرقة سلاح وهاتف نائب مدير الأمن والمخابرات السابق

آلية وحدة الثورة: لن نقدّم رؤية محدّدة والمجموعة مجرّد”ميسر”

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

أبو هاجة : المكون العسكري لم ولن يعرض شراكة جديدة أو قديمة لأي جهة

صحيفة الوطن:

الدقير :الإتفاق مع العسكر متقدم.. أبو هاجة:لا إتفاق ثنائي

إنفجار الأوضاع في المؤتمر الشعبي.. الشورى تسقط قيادات بالأمانة العامة

حميدتي :جهات خارجية تعمل على هدم المعبد فوق رؤوس الجميع

إحصائيات رسمية.. الكشف عن أكثر من مليون لاجئ بالسودان

صحيفة السوداني الإلكترونية:

الكشف عن تفاصيل جلسة عاصفة لشورى المؤتمر الشعبي

الاتحادي الأصل يعيد تشكيل أماناته ويطيح بالحسن الميرغني

أمريكا تنتقد زيارة”حميدتي” لروسيا وتحذّر من شركة فاغنر

أردول: إزالة التمكين كانت دولة موازية أضاعت الثورة وعجّلت برحيل”قحت”

“المركزي”: عجز في الميزان التجاري بقيمة 1.2 مليار دولار

صحيفة النيل الدولية:

وزير الري: اكتمال تشغيل جميع خزانات البلاد

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1.2 مليار دولار

ضبط كميات كبيرة من المخدرات المصنعة بميناء بورتسودان كانت في طريقها لإحدى دول الجوار.

النيلين