ما بين الفشقة والخرطوم ..مشروع هدم الدولة السودانية





بسم الله الرحمن الرحيم

حزب دولة القانون والتنمية

بيان صحفي

ما بين الفشقة والخرطوم ..مشروع هدم الدولة

يقول الله تعالى في محكم تنزيله:(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمو وإن آلله علي نصرهم لقدير )(سورة الحجر(39))

بكل الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد نفر كريم من أبنائنا في قوات الشعب المسلحة من المرابطين في حدودنا الشرقية دفاعا عن حمى الوطن وحفظا وصونا للأرض والعرض في عملية أقل ما توصف به أنها عملية خسيسة وجبانة وغادرة هذه الفعلة الشنيعة تتنافى مع كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية في التعامل مع أسرى الحروب .

ولقد كان لنا في حزب دولة القانون والتنمية السبق في دعم القوات المسلحة في معاركها ضد الغزاة المعتدين حيث سير الحزب مع مجموعة من الكيانات السياسية والمجتمعية والقيادات الوطنية قافلة لدعم ومساندة القوات المسلحة في منطقة الفشقة وقد كان الوفد المشارك من الحزب بقيادة الدكتور صلاح محمد الحسن نائب رئيس الحزب .

كما نؤكد إن ما يجري الان في الشرق هو جزء من إنهاك وتشتيت القوات المسلحة وهو يرتبط إرتباطا وثيقا بما يجري في الخرطوم من دفع للأمور إلى المواجهات العنيفة .

ومن عجب أن تجد أقلام آثمة خائنة تسعدها جراحات جيشها الوطني وتشمت من نزيف جنودنا البواسل ، هؤلاء الناشطون الذين يطعنون جيشهم من الخلف يعلم الذين يتابعون صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي أنهم يتبعون لمجموعة قحت المجلس المركزي هذه المجموعة التي ما تركت أجنبيا ما استقوت به على جيش بلادنا وما تركت طريقة غير قانونية إلا سلكتها للعودة إلى السلطة ، إن الذين يعرضون أمن البلاد واستقرارها للخطر ويسقون البلاد نحو الإنهيار والحرب الأهلية سيكونون هم أول ضحاياها إذ لم يعد خافيا على شعبنا الواعي انهم دعاة الخراب والفساد وشعبنا بوعيه وتماسك صفه وإلتحامه مع جيشه لهم بالمرصاد .

وحزب دولة القانون والتنمية إذ يتقدم بخالص التعازي لاسر ورفاق الشهداء والشعب السوداني قاطبة في هذا المصاب الجلل يطالب القوات المسلحة السودانية بالرد الفوري والحاسم علي هذه التصرفات الاثمة البربرية بما يحفظ لهذه البلاد سيادتها وكرامتها .

ونحن في حدقات نقف جنبا الي جنب مع قوات الشعب المسلحة حتى ترد آخر شبر من أرض الوطن وحتى نحفظ بلادنا الحبيبة من مخططات الأعداء وعملائهم في الداخل .

الأمانة العامة

27/6/2022