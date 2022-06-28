



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022م

صحيفة الانتباهة:

البرهان: الردّ على إعدام جنودنا بإثيوبيا سيكون”واقعًا على الأرض”

إنذار قانوني للشركات مالكة الطائرات المشعّة وتقطيع طائرة مشعّة ووجود 2 أخريين

المئات في بورتسودان يتحدّون”ترك” ويرفضون تجميد مجلس البجا

عرمان يعيئ كوادر الشعبية للمشاركة في 30 يونيو ويحذّر من انهيار الدولة

صحيفة الحراك السياسي:

والي القضارف:” علي الطلاق ما في إثيوبي بزرع سنتمبر في الفشقة”

وزيرة العمل تكشف عن قائمة تحرّم”61″ عملاً على الأطفال

البرهان في الفشقة والخرطوم تستدعي سفير إثيوبيا

الشعبي يكشف عن تزوير صاحب إجراءات اجتماع”الشورى الطارئ”

الأمة القومي: الانقلاب ترك البلاد في حالة استباحة

صحيفة الصيحة:

البرهان يتوّعد..إدانة واسعة لجريمة إعدام أثيوبيا لأسرى الجيش

الحكومة تستدعي سفير أديس أبابا وتشكو لمجلس الأمن

الخرطوم تحظر سفر الوفود والأفراد للخارج

جبريل يتأسف لاستيراد السودان زيوتًا وألبانًا وقمحًا

الخرطوم..ربط تقديم الخدمات بتطعيم”كورونا”

صحيفةأخبار اليوم الإلكترونية:

القوى السياسية تندد بإعدام إثيوبيا لجنودنا الأسرى

البرهان من الحدود الشرقية: دماء الشهداء لن تيع سدى .. والرد سيكون واقعاً ملموساً على الأرض

الخارجية تستدعي السفير الاثيوبي

عاصم البلال الطيب: بينى وحفيد الزبير باشا .. هل يكون السودان من الفشقة أو لا يكون؟

صحيفة الوطن:

ردود أفعال غاضبة على جريمة إثيوبيا بقتل أسرى جيش السودان

البرهان من الفشقة :ردنا سيكون على الأرض

الخرطوم تستدعي سفيرها من أديس أبابا والخارجية تسائل السفير الإثيوبي

صحيفة النيل الدولية:

الخرطوم تستدعي سفير إثيوبيا واشتباكات عنيفة على الحدود

القائد العام يتفقد القوات المسلحة بالحدود الشرقية

الجيش الإثيوبي ينفي إعدام الجنود السودانيين

المئات في بورتسودان يتحدون (ترك) ويرفضون تجميد مجلس البجا

محكمة الشهيد التاج محجوب تستمع لشاهدى دفاع

الخرطوم تحظر سفر الوفود والأفراد للخارج وتصدر عدداً من المراسيم

صحيفة السوداني الإلكترونية:

البرهان من الحدود الشرقية: دماء الشهداء لن تضيع سُدَىً.. والرد سيكون واقعاً ملموساً على الأرض رسمياً.. السُّودان يشكو إثيوبيا في مجلس الأمن لإعدامها (7) جُنود سُودانيين ومدني من الأسرى

تجمُّع المهنيين: إعدام الأسرى من جُنُود الجيش ومُواطن مدني هي جريمةٌ مُخالفةٌ للأعراف والقوانين…

تُقدم بشكوى لمجلس الأمن وتستدعي سفيرها من أديس والسفير الإثيوبي بالخرطوم.. الخارجية تُدين حادثة تصفية سبعة اسرى من الجنود السودانيين ومواطن

مريم الصادق المهدي: نحن جند الله جند الوطن.. أدعو كل المكونات السياسية والمدنية والمجتمعية إعلان الوقوف بقوة في مؤازرة قواتنا المسلحة

الدقير: إعدام الأسرى السودانيين بواسطة الجيش الإثيوبي خبرٌ صادمٌ ومُؤلمٌ

-تعليقاً على مقتل (7) أسرى من الجنود السودانيين ومواطن.. أبو هاجة: هذه المؤامرات هدفها زعزعة الأمن…

بابكر فيصل: تصفية الأسرى السُّودانيين من قِبل الإثيوبيين جريمة كاملة ونُساند قُوّاتنا المُسلّحة…

اللجنة العسكرية تتمسك بمشاركة الجميع في الحوار

الافراج بالضمان عن المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات

الشيوعي: 30 يونيو ستحدث تغييرًا بشكل أو بآخر

ضبط كميات من القذائف الحربية بميناء سواكن

تفاصيل زيارة الشيف التركي (بوراك) للسودان.. والمُفاجأة افتتاح مطعم في الخرطوم.

النيلين