



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022م

صحيفة اليوم التالي:

القوات المسلّحة: لم نأسر أيّ جنود إثيوبيين بالفشقة

فولكر: لا تسامح مع العنف ضدّ المتظاهرين

صحيفة بريطانية: تحذير لـ”الناتو” من التمدّد الروسي في السودان

الخارجية تقدّم تنويرًا للبعثات حول إعدام إثيوبيا لجنود سودانيين

جبريل: مهتمون بتطوير الطرق القومية والولائية والسكك الحديدية

صحيفة الانتباهة:

هدوء الأوضاع بالحدود والجيش يحرّر مستوطنة إثيوبية

“المركزي” يسحب 5 تريليونات جنيه من بنوك القضارف

الحرية والتغيير تعدّ غرفة طوارئ لمليونية 30 يونيو

غرق 58 سودانيًا في البحر المتوسط

مزارعون: تغوّل المليشيات الإثيوبية على 500 ألف فدان بالفشقة

الاتحادي الأصل: لم يتمّ تشكيل مكتب المراقب العام

صحيفة الحراك السياسي:

إرجاء مفاجئ لإعلان تسوية بين”قحت” والعسكر

حملة اعتقالات واسعة تطال الثوار ووفود الولايات تصل الخرطوم

محامو الطوارئ: السلطات تشرع في حملة اعتقالات جديدة

“يونيتامس”: لن يتمّ التسامح مع العنف ضدّ المتظاهرين

إدانة متهم بالقتل العمد في قضية الدكتور مجدي ووالدته

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

أهالي منطقة جبل ابوعمامة بالبحرالاحمر يرحبون بإقامة ميناء ومنطقة حرة ومنتجع سياحي

«الناتو»: أوكرانيا تواجه وحشية لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

هاني شاكر يعلن استقالته من منصب “نقيب الموسيقيين”

أجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب ..ماذا وراء …إقامة حميدتى المفتوحة بالجنينة

صحيفة الوطن:

غرق عشرات السودانيين في البحر المتوسط

رئيس حركة تحرير السودان :سأقود قواتي إلى الفشقة

جهاز الرقابة النووية ينفي وجود إشعاع بمطار الخرطوم

صحيفة السودانيٰ الإلكترونية:

الشرطة: نؤكد التزام قواتنا بالمهنية والاحترافية وضبط النفس وحماية مواكب 30 يونيو

حميدتي لمواطني جبل مون: “علموا أبناءكم القرآن الكريم واتركوا الفتن والمشاكل”

المدير العام لشركة شيكان: الشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي تؤكد على أهمية تبادل الخدمات المصرفية…

القنصل المصري في الخرطوم: ننفي بشكل قاطع وجود أي توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر

قرار بتخفض رسوم تسجيل الشركات لـ1%

جبريل: البلاد تواجه تحديًا حقيقيًا في تحقيق الأمن الغذائي

في ذمة الله الكاتب الصحفي حيدر خير الله

صحيفة النيل الدولية:

البرهان : حريضون على علاقات سوية ومتزنة مع أثيوبيا

القوات المسلحة تنفي اخبار مضللة حول اسر جنود اثيوبيين

الخارجية تقدم تنويرا للسفراء الافارقة حول اعدام اثيوبيا للجنود السودانيين

(يونيتامس) : لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين في مواكب الخميس

غرق عشرات المهاجرين السودانيين في البحر.

النيلين