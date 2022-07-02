



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022م

صحيفة السوداني:

– حميدتي يترحّم على أرواح شهداء البلاد ويقول: نمد أيادينا بيضاء للجميع للجلوس للحوار

– الشرطة: شرعنا في التحقيق حول مقطع الفيديو المُتداول لإطلاق نار من شرطي بشارع الستين على متظاهرين

– الآلية الثلاثية: تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول انتهاكٌ لحرية التعبير

– شرطة ولاية الخرطوم: المواكب تحدت قرارات لجنة أمن ولاية الخرطوم وأصيب 225 من القوات الأمنية

– السَّفارة الأمريكية بالخرطوم تدعو لاستئناف المُفاوضات بين الأطراف السُّودانية

– السفارة البريطانية في الخرطوم: لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح

– بنك الخرطوم: خصم (1000) جنيه رسوم خدمات نصف سنوية وتزامنه مع مليونيات 30 يونيو من محض الصدفة

صحيفة الوطن:

– الأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل في مقتل المتظاهرين

– الشرطة تعترف بتجاوز أحد منسوبيها وتتهم الثوار بالتعدي على القوات النظامية

– تراشق وإتهامات بين المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي

صحيفة النيل الدولية:

– استياء واسع ضد بنك الخرطوم لخصمه مبلغ مالي من العملاء دون إخطارهم

– تخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن بدارفور الاحد

– هيئة حقوقية: حملة اعتقالات 30 يونيو طالت 500 متظاهر

– الشرطة تتهم مجموعات احتجاجية بالتخريب وتعلن التحقيق في تجاوزات لعناصرها

الخرطوم: (كوش نيوز)