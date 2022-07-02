أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022م
صحيفة السوداني:
– حميدتي يترحّم على أرواح شهداء البلاد ويقول: نمد أيادينا بيضاء للجميع للجلوس للحوار
– الشرطة: شرعنا في التحقيق حول مقطع الفيديو المُتداول لإطلاق نار من شرطي بشارع الستين على متظاهرين
– الآلية الثلاثية: تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول انتهاكٌ لحرية التعبير
– شرطة ولاية الخرطوم: المواكب تحدت قرارات لجنة أمن ولاية الخرطوم وأصيب 225 من القوات الأمنية
– السَّفارة الأمريكية بالخرطوم تدعو لاستئناف المُفاوضات بين الأطراف السُّودانية
– السفارة البريطانية في الخرطوم: لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح
– بنك الخرطوم: خصم (1000) جنيه رسوم خدمات نصف سنوية وتزامنه مع مليونيات 30 يونيو من محض الصدفة
صحيفة الوطن:
– الأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل في مقتل المتظاهرين
– الشرطة تعترف بتجاوز أحد منسوبيها وتتهم الثوار بالتعدي على القوات النظامية
– تراشق وإتهامات بين المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي
صحيفة النيل الدولية:
– استياء واسع ضد بنك الخرطوم لخصمه مبلغ مالي من العملاء دون إخطارهم
– تخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن بدارفور الاحد
– هيئة حقوقية: حملة اعتقالات 30 يونيو طالت 500 متظاهر
– الشرطة تتهم مجموعات احتجاجية بالتخريب وتعلن التحقيق في تجاوزات لعناصرها
الخرطوم: (كوش نيوز)