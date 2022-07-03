أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022م
صحيفة الوطن:
– الأمم المتحدة تعلن عن دعم مالي كبير لدارفور
– واشنطن :نرغب في التعامل مع حكومة منتخبة في السودان
– مركزي الحرية والتغيير :نعمل لتكوين جبهة موحدة لإسقاط الإنقلاب
صحيفة السودانيٰ الإلكترونية:
– الشيخ الياقوت يزور مولانا الميرغني في القاهرة ويدعوه للعودة إلى السودان
– البرهان يشهد اليوم تخريج ألفي جندي من قوات حماية المدنيين
– حميدتي يلتقي فولكر بالجنينة
– وكيل النيابة وفاء دفع الله تكتب: مِمّا يُؤسف له أن تعجز النيابة العامة عن كبح جماح الانتهاكات تجاه المُتظاهرين
– قوى الحرية والتغيير: سنُخاطب لجان المقاومة للإعداد للعصيان المدني عقب عيد الأضحى
– المؤتمر السوداني لـ(الشيوعي): لا صوت يعلو فوق صوت المعركة
– في أول زيارة له لولاية غرب دارفور.. فولكر يصل الجنينة
– الشمالية تسير قافلة لدعم الجيش بالفشقة
– لجنة أطباء السودان تعلن عن مقتل مُتظاهر مُتأثِّراً بإصابته في تظاهرات 16 يونيو
– السُّلطات تغلق عدداً من الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث
– الثروة الحيوانية: تصدير 2,813 رأساً من المواشي للأردن
صحيفة النيل الدولية:
– مجلس السيادة يرحب بزيارة فوكلر إلى مدينة الجنينة
– لجنة طبية: اصابة 629 متظاهر بمواكب 30 يونيو
– الشيوعي يتهم الحرية والتغيير باستغلال 30 يونيو لصالح المفاوضات
– المركزي: سنحاسب أي بنك يرفض استلام أي فئة من فئات العملات من الجمهور.
النيلين