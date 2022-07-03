



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022م

صحيفة الوطن:

– الأمم المتحدة تعلن عن دعم مالي كبير لدارفور

– واشنطن :نرغب في التعامل مع حكومة منتخبة في السودان

– مركزي الحرية والتغيير :نعمل لتكوين جبهة موحدة لإسقاط الإنقلاب

صحيفة السودانيٰ الإلكترونية:

– الشيخ الياقوت يزور مولانا الميرغني في القاهرة ويدعوه للعودة إلى السودان

– البرهان يشهد اليوم تخريج ألفي جندي من قوات حماية المدنيين

– حميدتي يلتقي فولكر بالجنينة

– وكيل النيابة وفاء دفع الله تكتب: مِمّا يُؤسف له أن تعجز النيابة العامة عن كبح جماح الانتهاكات تجاه المُتظاهرين

– قوى الحرية والتغيير: سنُخاطب لجان المقاومة للإعداد للعصيان المدني عقب عيد الأضحى

– المؤتمر السوداني لـ(الشيوعي): لا صوت يعلو فوق صوت المعركة

– في أول زيارة له لولاية غرب دارفور.. فولكر يصل الجنينة

– الشمالية تسير قافلة لدعم الجيش بالفشقة

– لجنة أطباء السودان تعلن عن مقتل مُتظاهر مُتأثِّراً بإصابته في تظاهرات 16 يونيو

– السُّلطات تغلق عدداً من الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث

– الثروة الحيوانية: تصدير 2,813 رأساً من المواشي للأردن

صحيفة النيل الدولية:

– مجلس السيادة يرحب بزيارة فوكلر إلى مدينة الجنينة

– لجنة طبية: اصابة 629 متظاهر بمواكب 30 يونيو

– الشيوعي يتهم الحرية والتغيير باستغلال 30 يونيو لصالح المفاوضات

– المركزي: سنحاسب أي بنك يرفض استلام أي فئة من فئات العملات من الجمهور.

النيلين