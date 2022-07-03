كان مخططاً لهم الوصول إلي مقر إقامة الرئيس البشير واغتياله علي طريقة قتل القذافي





• مع مرور الأيام سيكتشف الذين اختاروا مواقع الاعتصام الحالية والقادمة أنهم وقعوا في خطأ سياسي وإعلامي من الدرجة الأولي!!

• أي اعتصام خارج دائرة وسط الخرطوم لامعني له وإن إمتد لمدة ثلاث سنوات !!

• ربما لا تتذكر قوي وأحزاب الثورة المصنوعة أن الأجهزة الأمنية التي أسقطت الإنقاذ هي من استدرجتهم للاعتصام في محيط القيادة العامة ..وأنه لولا تواطؤ ضباط كبار في جهاز الأمن والجيش والشرطة لما وجدت جموع المتظاهرين سبيلاً إلي اقتحام القيادة العامة ..وكان مخططاً لهم الوصول إلي مقر إقامة الرئيس البشير واغتياله علي طريقة قتل القذافي .. وكانوا قريبين من ذلك لولا تقديرات خاصة بكبير الخونة في اللحظات الأخيرة !!

• الذين يفكرون في تكرار سيناريو وزخم اعتصام القيادة حالمون !! ..لا يعرفون أن الظروف قد تغيرت ( والمكان مازي بقية الأمكنة) !!

• الجودة ..بحري ..صينية أزهري ..والمواقع القادمة والمقترحة للاعتصام لن تحقق أهداف من يقفون خلفها ..ستفتر همة المعتصمين ..لن تكون هنالك فوائد فعلية لهذه (الاعتصامات) ..بعد أيام سيضيق الأهالي ذرعاً بسلوكيات بعض المعتصمين ..ستكون هذه المواقع جاذبة جداً لتكرار تجربة كولومبيا سيئة السمعة ..

• لن تقع الأجهزة الأمنية في خطأ جديد يكرر كارثة فض الاعتصام ..علي المدي الطويل سيضيق الأهالي ذرعاً بالمعتصمين وسينفض السامر ..

• الأحزاب والقوي السياسية التي عجزت عن متابعة علاج جرحي ومصابي الاحتجاجات ستكون أكثر عجزاً عن تمويل وتشوين المعتصمين ..

• من حقكم أن تعتصموا ..لكنه ليس الوسيلة المناسبة زماناً ومكاناً لاسقاط حلفائكم العساكر الذين انقلبوا عليكم وطردوكم عنوة من مقاعد سلطة لم تكونوا أهلاً لها ..

• من يبكي أخيراً ..يبكي كثيراً !!

عبد الماجد عبد الحميد

