



كتب حسن إسماعيل ..

ركنيات (4)

– سألنى صديقى الإعلامى العربى عن قصة اعتصام مستشفى الجودة…هل فعلا هو اعتصام الحزب الشيوعى؟؟

– قلت له نعم هو فى الحقيقة نصيب الحزب الشيوعى من ورثة (المرحوم) اعتصام القيادة

– سألني…ولماذا يجرب الحزب الشيوعى المُجرب ؟

– قلت له الحزب الشيوعى أصلا حزب مِتحفى… حزب حبوبات يعشق القصص القديمة…(فاطنى السمحى) و(الفات الفات) حتى لو لم تعد تتناسب مع ذكاء الأطفال

– سألنى ولماذا؟

– قلت له لأن الحزب يعيش فجوة زمانية مقدارها نصف قرن….هو فى الحقيقة لايزال محبوسا فى (الدروة فى الشجرة) وفى أزقة (أبو روف) هاربا من نميرى ( حفيان حافى حالق )

– حسنا وهل سينجح اعتصام الجودة؟

– لقد قلت لك اعتصام الجودة هو نصيب الحزب من ورثة ( المرحوم) اعتصام القيادة وعندنا فى قانون الميراث فإن ال ( ٥٠ متر) لاتُسجل ولاتُوزع فقط تُضم لأقرب شارع أو أقرب ميدان أو (تُسبّل) إن كانت فى ( زقاق) !!!

– إذن ماذا يريد الحزب الشيوعى؟

– إيييه…الحزب الشيوعى مثل طفل سيّئ الطباع لايريد الخروج ولايترك أمه تخرج فيتبول على ملابسها النظيفة ثم يرتمى فى حضنها ويبكى

– الحزب الشيوعى لايريد أن يحكم ولايريد للآخرين أن يحكموا

– إنه مثل قط حسود مصاب بالإمساك (يُرجع ريقه) فى كل الآنية النظيفة ثم يذهب لينام بعينِِ واحدة

حسن إسماعيل