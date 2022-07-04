



سواي !!

وجدي للجزيرة:

كل – لاحظ كل هذه وليس بعض – الشعب السوداني خرج في 30 يونيه..

يعني كل شعب السودان خرج..

ثم أعاد توكيده قائلاً : كل الشعب خرج ؛ في العاصمة والولايات..

فانتبهت إلى حقيقة مهمة جداً ؛ وهي أنني لم أخرج..

فإذن من باب تحري الدقة أضيف إلى معلومته المذهلة هذه حقيقة بسيطة..

وهي : كل الشعب – ناقصاً واحد – خرج..

يعني أكثر من 40 مليوناً – ناقصاً فرداً واحداً – خرجوا ضد الوضع القائم..

ورغم ذلك لم يسقط…وهذه من عجائب الأشياء..

والواحد هذا هو شخصي…فأنا من متأكد أنني لم أخرج..

ومتأكد أيضاً من أن تخلفي لم يكن سبباً في عدم السقوط هذا للوضع القائم..

يعني الناس – كل الناس – خرجوا..

سواي !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه