دكتور ياسر أبّشر: أيها المواطنون أزيلوا التروس بأنفسكم





تعطلت الحياة بسبب التروس، وتضرر أصحاب الحاجات، وعانى المرضى وتلفت السلع والخضروات. نقضوا الإنترلوك من جوانب الشوارع، شوهوا المناظر، اقتلعوا أعمدة الإنارة ونشروا الظلام.

علّموا الأطفال سوء الخلق وعدم احترام الكبير والألفاظ البذيئة. البنات أصبحن بلا أخلاق يتلفظن بأبذأ العبارات بل بعضهن أصبحن يبتن في الشوارع كما شاهدنا في الفيديوهات.

لتشجيع الأطفال والشباب على عمل التروس أصبحوا يوزعون لهم مخدرات الآيس، وشاهدناهم وهم “يتبطحون” في الطرقات وفي الشمس جراء علامات “الانسحاب” withdrawal من المخدرات. أفسدوا أخلاق الشباب ومن يفسد أخلاق الشباب فقد أفسد مستقبل أمّة. كانوا يهتفون كذباً وزوراً “حنبنيهو” فثبت أنهم يعنون “سنخربه” وبالفعل خربوا كل عامر. هؤلاء الذين يشجعون على تتريس الطرقات لا يهتمون لمعاش الناس ولا يكترثون لتدهور أحوالنا الإقتصادية. كل الذي يهمهم هو أن يمارسوا الضغوط على الحكام ليمكنوههم من مقاعد السلطة مرة أخرى.

ويستعينون بالخواجات يمدونهم بالأموال للمظاهرات والتتريس والتضييق علينا، ويستعينون بأموال السفارات لشراء المخدرات لتغييب عقول شباب التروس.

ولقد رأينا شباب التروس وهم يهجمون على الشرطة هجوم المجنون فاقد العقل. فقتلوا الشرطة وأصابوها بالجراحات. وسرقوا ونهبوا وحرّقوا.

أيها المواطنون فلتكن لنا في أهل الكلاكلة قدوة حسنة. قام أهل الكلاكلة الأبطال بالضرب على أيدي هؤلاء الصعاليك وعلى الأطفال الذين يستغلونهم، فأزالوا التروس ونظفوا شارعهم.

قوموا بإزالة التروس بأنفسكم وأدّبوا هؤلاء العطالى، لتعود الحياة لطبيعتها.

لا تستأذنوا أحداً ولا تنتظروا أحداً، فإزالة التروس واجب، وإزالة لمنكر ضيّق على الناس حياتهم وأحالها جحيماً.

أزيلوا التروس بأنفسكم اليوم فهذا واجب لا يحتمل التأخير.

أزيلوا التروس بأنفسكم وأدبوا المخربين رحمكم الله.

♦️دكتور ياسر أبّشر

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3 يوليو 2022