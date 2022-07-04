



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2022م

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

حميدتي يحذر من خطورة الأوضاع وانهيار السودان

الناظر ترك يطالب الجيش بعدم العودة للثكنات وائتلاف الحرية و التغيير يرتب للعصيان المدني

التربية ولاية الخرطوم: نتيجة شهادة الأساس منتصف الشهر الجاري

عاصم البلال الطيب: والتقلب في الانتقال جنون وفنون جائر بترشح صباح الخير بعد ليل طويل

صحيفة الوطن:

ترك يعلن تجميد المجلس الأعلى لنظارات البجا

حميدتي: يجب وقف الفوضى بقوة القانون وهيبة الدولة

“720” مليون دولار عائد صادر الذهب

لجان المقاومة تعلن إستمرار الإعتصامات

الثروة الحيوانية الولائية تحدد سعر الكيلو بالوزن الحي للأضاحي

صحيفة السوداني الإلكترونية:

في غياب رئيس مجلس السيادة .. حميدتي وحجر والهادي يشهدون تخريج قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين

د. كبلو: انتصار الثورة لن يتم إلّا بالوصول إلى مراحل الإضراب السِّياسي والعصيان المدني

المجاعة تهدد محليتين بجنوب دارفور وإفادات صادمة للمواطنين

الفريق أول حميدتي: الدعم السريع قوات قومية تضم أكثر من (102) قبيلة

قائد المدفعية :لن نلتفت لأقوال العملاء وسنردع كل من يحاول العبث

صحيفة النيل الدولية:

تخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور

قرار بتشكيل لجنةللتحقيق والتحري في احداث 30يونيو 2022

ترتيبات لإعلان عصيان مدني في السودان خلال الأيام المقبلة

الذهب يتقدم جميع الصادرات السودانية.

النيلين