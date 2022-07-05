البرهان يريد اجترار تجربة الفريق إبراهيم عبود ومصر التي حُكمت فيها البلاد بمجلس أعلى للقوات المسلحة قاده المشير طنطاوي





تحدث البرهان عن تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة (يضم الجيش والدعم السريع)، وعن حل مجلس السيادة (بعد تكوين حكومة كفاءات مستقلة، تنتج عن اتفاق سياسي يعقب حواراً شاملاً) وهو يعلم أن القوى السياسية لن تتفق بسهولة،

ويبدو أنه يريد اجترار تجربة الفريق إبراهيم عبود الذي حكم البلاد بمجلس أعلى للقوات المسلحة، وتجربة مصر التي حُكمت فيها البلاد بمجلس أعلى للقوات المسلحة قاده المشير طنطاوي..

البرهان يناور ويريد تعليق الجرس في رقبة القوى السياسية، بإخراج الجيش من حوار الآلية الثلاثية.

مزمل أبو القاسم

