صلاح الدين عووضه: أحزاب الهايس !!





وحصل !!

تساءلنا كثيراً..

يسلمها العسكر لمن؟..

ولكن ما كان هنالك استعداد للإجابة أصلاً..

فقط يرددون – كما الببغاوات – عبارة الجيش للثكنات…ونريد حكومة مدنية..

والآن الجيش قرر الرجوع للثكنات هذه..

فقط يتساءل هو نفسه : نسلمها لمن من المدنيين لتكون حكومة كفاءات؟..

والكرة الآن في ملعبهم..

عليهم إيجاد جواب فوري – وسريع – عن سؤال : نسلمها لمن منكم؟..

فتساؤلنا هذا كانوا يرونه بعيدا…ونراه قريبا..

والآن حصل !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه

4/7/2022

أحزاب الهايس !!

كهايس القسم..

أتذكرون هايس القسم هذا الذي دخلوا به القصر كنايةً عن الزهد؟..

ثم بعد ذلك (حدس ما حدس)؟..

والآن هم أنفسهم أصحاب اعتصام هايس آخر..

فقد قرروا – كقادة أحزاب – المشاركة في دعوات الاعتصام..

إلى جانب اعتصام الجودة..

ثم اعتصام المتانة…واعتصام اللوكس…واعتصام المواصفات والمقاييس..

وما هي هذه الأحزاب؟..

إنها صاحبة الشرعية التي كانت تحكم بها قبل انقلاب العسكر عليها..

والآن تريد استعادة شرعيتها هذه..

وترفض فكرة التوافق الوطني – بالأمس – بغية استلام السلطة من العسكر..

وترفض حتى فكرة رجوع العسكر للثكنات..

فلا ثكنات قبل رد أمانة الحكم إليهم…ولا توافق مع من لا شرعية لهم..

طيب ما هي حكاية الهايس هذه أصلاً؟..

إنها حافلة صغيرة إن جٌمع فيها منسوبو الأحزاب هذه كانت بها شواغر..

حتى وإن كانت معهم مريم طيارة..

وإن رأيت شيئاً يظهر من إحدى نوافذها فلا تظننه شخصاً لم يجد مقعداً..

وننصحك بالابتعاد عنه لسلامة عينيك..

فإنه أصبع جعفر حسن (يبعبص) به الهواء..

ويهدد به العسكر لتسليم السلطة إلى أحزاب الحق…أحزاب الشرعية..

أحزاب الجماهيرية الكاسحة..

أحزاب الهايس !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه

5/7/2022