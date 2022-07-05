



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022م

صحيفة السوداني:

– البرهان: قررت عدم مُشاركة المؤسسة العسكرية في المُفاوضات التي تيسِّرها الآلية الثلاثية

– وفدٌ من الكونغرس الأمريكي يزور السودان

– النيابة العامة: لم يُصدر أي قرار أو أمر لفض اعتصام المُؤسّسة بالخرطوم بحري أو غيرها

– تأجيل محكمة الشهيد محجوب التاج إلى 18 يوليو الجاري

– مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: ندعم جُهود تحقيق المُصالحات بغرب دارفور

– (قحت): الشرعية لدى الجماهير ولن يكون هناك أي اتصال بالعسكر

– حميدتي يكشف عن طريق ثالث لحل الأزمة

– مقاومة الخرطوم: لسنا طرفاً في الصراع السياسي بين الأحزاب

– سجناء “برام” يروون من خلف القضبان مأساة حبسهم المذل

صحيفة أخبار اليوم:

– أخبار اليوم تنشر خطاب البرهان المفاجئ واعلانه انسحاب المؤسسة العسكرية من حوار الآلية

– وفد من الكونغرس الأمريكي يزور السودان

– الشيوعي: إلغاء اتفاقية السلام من من الحلول الجذرية

– عاصم البلال الطيب: أستاذنا مصطفى الدقة .. لم ينته الدرس و النهر لم يطفح بالضحايا

صحيفة الوطن:

– البرهان يعلن حل المجلس السيادي وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة

– رئيس مجلس السيادة يدعو القوى السياسية للحوار ويؤكد خروج المكون العسكري منه

– الحزب الشيوعي :إلغاء إتفاقية السلام من الحلول الجذرية لمشاكل البلاد

– نقابة الأطباء تعلن عن إضراب عام

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة ويشدد على وحدة السودان

– الافراج عن 145 معتقلا منذ احتجاجات 30 يونيو

– شرطة المرور :بدء تفويج المركبات لعيد الاضحى المبارك الاربعاء

– إستئناف تجارة الحدود مع ليبيا عبر محطة حمرة الشيخ الجمركية

الخرطوم: (كوش نيوز)