أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022م
صحيفة السوداني:
– البرهان: قررت عدم مُشاركة المؤسسة العسكرية في المُفاوضات التي تيسِّرها الآلية الثلاثية
– وفدٌ من الكونغرس الأمريكي يزور السودان
– النيابة العامة: لم يُصدر أي قرار أو أمر لفض اعتصام المُؤسّسة بالخرطوم بحري أو غيرها
– تأجيل محكمة الشهيد محجوب التاج إلى 18 يوليو الجاري
– مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: ندعم جُهود تحقيق المُصالحات بغرب دارفور
– (قحت): الشرعية لدى الجماهير ولن يكون هناك أي اتصال بالعسكر
– حميدتي يكشف عن طريق ثالث لحل الأزمة
– مقاومة الخرطوم: لسنا طرفاً في الصراع السياسي بين الأحزاب
– سجناء “برام” يروون من خلف القضبان مأساة حبسهم المذل
صحيفة أخبار اليوم:
– أخبار اليوم تنشر خطاب البرهان المفاجئ واعلانه انسحاب المؤسسة العسكرية من حوار الآلية
– وفد من الكونغرس الأمريكي يزور السودان
– الشيوعي: إلغاء اتفاقية السلام من من الحلول الجذرية
– عاصم البلال الطيب: أستاذنا مصطفى الدقة .. لم ينته الدرس و النهر لم يطفح بالضحايا
صحيفة الوطن:
– البرهان يعلن حل المجلس السيادي وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة
– رئيس مجلس السيادة يدعو القوى السياسية للحوار ويؤكد خروج المكون العسكري منه
– الحزب الشيوعي :إلغاء إتفاقية السلام من الحلول الجذرية لمشاكل البلاد
– نقابة الأطباء تعلن عن إضراب عام
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة ويشدد على وحدة السودان
– الافراج عن 145 معتقلا منذ احتجاجات 30 يونيو
– شرطة المرور :بدء تفويج المركبات لعيد الاضحى المبارك الاربعاء
– إستئناف تجارة الحدود مع ليبيا عبر محطة حمرة الشيخ الجمركية
الخرطوم: (كوش نيوز)