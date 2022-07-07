هل تصدقوا أنه القحاتة قد حسموا خيارهم بالتوجه بالمظاهرات للقصر واحتلاله والاعتصام فيه (تأثير الآيس وكدة)





يبدو أن القحاطة يعيشون حالة من الصدمة والطيش والذهول أفقدتهم صوابهم وأذهبت عقولهم وجعلتهم في حالة عدم توازن وفقدان وعي بسبب بيان البرهان الذي سحب منهم أي شيء وجعلهم (لا شئ) يفقدون كل شئ٠

هل تصدقوا أنهم قد حسموا خيارهم بالتوجه غداً بالمظاهرات للقصر واحتلاله والاعتصام فيه ((تأثير الآيس وكدة ))٠

أسمعوها مني الآن أجزم أنكم لن تستطيعوا غداً مجرد التفكير في الذهاب إلي القصر (كلام الليل يمحوه النهار) فأنتم أجبن من أن تقتربوا منه ناهيك أن تصلوه والدليل أن آخر محاولة جادة منكم لبلوغه كبدتكم خسائر في (البراطيش) التي تركتموها ووليتم الدبر حفاة لاهثين مثلما يفر الصحيح من الأجرب٠

عليكم أن تبحثوا لكم عن (جودة) آخر تذهبون إليه، أما القصر هذا فهو رمز السيادة الوطنية وموقع الرجال٠

من الآخر ستطير السكرة بعد قليل وستأتي الفكرة٠٠ والفكرة أن القصر يحتاج العبور إليه إلي رجال وليس أشباه رجال٠

ملحوظة(قال غداً القصر قال)

عمر كابو