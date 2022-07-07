



رصيد سياسي قوامه أنه إبن الإمام يحاول الصديق الصادق المهدي أن يغير حالة الحزب من الوضع المزدوج الذي وصفه به غازي سليمان رحمه الله بأن ( حزب الأمة بشد حلتين واحدة في الحكومة وواحدة في المعارضة ، والبتنجض أول بيأكل منها) ،

يحاول الصديق الصادق أن يراعي وضعية الحزب الذي هو عبارة عن حلة مشدودة على ثلاث أثافي (لدايات) ، اللداية الأولى لداية العسكر ويمثلها (اللواء برمة ناصر) واللداية الثانية هي لداية المحافظين من كيان الأنصار وهم أقرب للتيار الإسلامي ، أما ثالثة الأثافي فهي لداية الدولة المدنية العلمانية ويمثلها (الواثق البرير وشلته) ، لذلك تجد إبن الإمام متنازع بين الأثافي الثلاث .

تجدر الإشارة إلى أن وضعية الكائن الحزب أمة هي من الوضعيات الأكثر تأخرا في الحالة السودانية ، ومع ذلك فهي أفضل بكثير من وضعية الكائن الإتحادي .



يوسف عماره أبوسن