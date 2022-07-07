رأي ومقالات
(حزب الأمة بشد حلتين واحدة في الحكومة وواحدة في المعارضة، والبتنجض أول بيأكل منها)
رصيد سياسي قوامه أنه إبن الإمام يحاول الصديق الصادق المهدي أن يغير حالة الحزب من الوضع المزدوج الذي وصفه به غازي سليمان رحمه الله بأن ( حزب الأمة بشد حلتين واحدة في الحكومة وواحدة في المعارضة ، والبتنجض أول بيأكل منها) ،
يحاول الصديق الصادق أن يراعي وضعية الحزب الذي هو عبارة عن حلة مشدودة على ثلاث أثافي (لدايات) ، اللداية الأولى لداية العسكر ويمثلها (اللواء برمة ناصر) واللداية الثانية هي لداية المحافظين من كيان الأنصار وهم أقرب للتيار الإسلامي ، أما ثالثة الأثافي فهي لداية الدولة المدنية العلمانية ويمثلها (الواثق البرير وشلته) ، لذلك تجد إبن الإمام متنازع بين الأثافي الثلاث .
تجدر الإشارة إلى أن وضعية الكائن الحزب أمة هي من الوضعيات الأكثر تأخرا في الحالة السودانية ، ومع ذلك فهي أفضل بكثير من وضعية الكائن الإتحادي .
يوسف عماره أبوسن