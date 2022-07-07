أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022م
صحيفة السوداني:
– أمين عمر: إذا كان انسحاب الجيش تملصاً عن المسؤولية فهو غير مقبول
– حميدتي : أدعو عبد الواحد نور لإضافة ما يراه مناسباً لوثيقة السلام
– انتشال باخرة صادر المواشي الغارقة بميناء سواكن
– واشنطن تدعو جميع الأطراف بالسودان للعودة والانخراط في الحوار
– ضبط عصابة تزييف العملات الجديدة في أم درمان وبحوزتها 30 ملياراً مزيفة
صحيفة أخبار اليوم:
– دعوة جديدة من واشنطن للأطراف السودانية عقب خطوة الآلية
– ترتيبات لتوفير أكثر من 70% لكهرباء الشبكة القومية
– الآلية الثلاثية لا جدوى من الحوار السوداني
– عاصم البلال الطيب: ملك التوثيق عبده قابل
صحيفة الوطن:
– مصادر تكشف عن إعفاء ولاة الولايات
– قيادي بالجبهة الثورية يحذر من إنقلاب وشيك
– الشيوعي: إعفاء المدنيين بالسيادي من شروط مركزي الحرية و التغيير
– أكثر من 12 ألف حاج يصعدون لمني
صحيفة النيل الدولية:
– الآلية الثلاثية: لا جدوى من الحوار السوداني
– الخارجية تقدم تنويرا لرؤساء البعثات الدبلوماسية حول قرارات البرهان
– عطلة عيد الأضحى المبارك من السبت للخميس
– انطلاق فضائية الشروق أول ايام عيد الاضحى المبارك
– الفراغ من أعمال كنترول وتصحيح امتحانات مرحلة الأساس بولاية الخرطوم
الخرطوم: (كوش نيوز)