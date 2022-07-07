



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022م

صحيفة السوداني:

– أمين عمر: إذا كان انسحاب الجيش تملصاً عن المسؤولية فهو غير مقبول

– حميدتي : أدعو عبد الواحد نور لإضافة ما يراه مناسباً لوثيقة السلام

– انتشال باخرة صادر المواشي الغارقة بميناء سواكن

– واشنطن تدعو جميع الأطراف بالسودان للعودة والانخراط في الحوار

– ضبط عصابة تزييف العملات الجديدة في أم درمان وبحوزتها 30 ملياراً مزيفة

صحيفة أخبار اليوم:

– دعوة جديدة من واشنطن للأطراف السودانية عقب خطوة الآلية

– ترتيبات لتوفير أكثر من 70% لكهرباء الشبكة القومية

– الآلية الثلاثية لا جدوى من الحوار السوداني

– عاصم البلال الطيب: ملك التوثيق عبده قابل

صحيفة الوطن:

– مصادر تكشف عن إعفاء ولاة الولايات

– قيادي بالجبهة الثورية يحذر من إنقلاب وشيك

– الشيوعي: إعفاء المدنيين بالسيادي من شروط مركزي الحرية و التغيير

– أكثر من 12 ألف حاج يصعدون لمني

صحيفة النيل الدولية:

– الآلية الثلاثية: لا جدوى من الحوار السوداني

– الخارجية تقدم تنويرا لرؤساء البعثات الدبلوماسية حول قرارات البرهان

– عطلة عيد الأضحى المبارك من السبت للخميس

– انطلاق فضائية الشروق أول ايام عيد الاضحى المبارك

– الفراغ من أعمال كنترول وتصحيح امتحانات مرحلة الأساس بولاية الخرطوم

الخرطوم: (كوش نيوز)