



قحت .. سقط النصيف

امس الاول القي الفريق البرهان خطابا فالغي السيد فولكر بيريتس حوار الآلية الثلاثية ..

يبدو ان الهزات الارتدادية لخطاب الفريق البرهان لم تنتهِ بعد ..

جُمل وعبارات مقتضبة ومختصرة احالت خطاب البرهان الي ما يشبه القنبلة العنقودية متعددة الانفجارات ..

قال البرهان لا تفاوض لا شراكة لا ركوب علي ظهر القوات المسلحة وصولاً الي السلطة !

الخطاب وضع القوات المسلحة في مكانها الطبيعي من القيادة والريادة والحياد الايجابي ..

تحدث الفريق البرهان في خطابه بحزم ولوّح بحزم حقائبه والتوجه الي الثكنات .. فإذا بالكل يحزم حقائبه بكل حزم وييمم وجهه قبلة جديدة ..

بيريتس يعلن انتهاء المفاوضات ونهاية المباراة ويحزم حقائبه ويا غريب يلا لبلدك ..

وقحت (الاربعة) تولول وتعوي وتحزم حقائبها والآمال السراب وتجري ولها من (مبطلات الوضوء) ما للشيطان اذا سمع الأذان ..

وخمسةٌ و (سادسهم ؟) يحزمون الحقائب ويغادرون القصر الجمهوري في صمت فلا تحس منهم احد ولا تسمع لهم ركزا .. ذهبوا كما ذهبت رؤوسٌ ما لها عددُ فكأنهم في القصر ما وُجِدوا ..

وولاة ولايات يبلون رؤوسهم ويحزمون حقائبا ..

قال البرهان كلمته ونام ملء جفنيه عن شواردها ليسهر القوم جرّاها ويختصموا ..

اعلنت قحت (الاربعة) عن قيامة في الثلاثين من يونيو فنفخ البرهان في الصور واعلن انسحاب الجيش من المفاوضات ! فإذا القوم سكاري وماهم بسكاري .. مخروشين ساكت ..

وسماء قحت تمطر حصو ..

لم تحسن قحت قراءة الواقع السياسي .. صعدت علي ظهر القوات المسلحة وبدأت تقصف وتقصف كيفما اتفق وتلقي (بالفارغ) علي ظهر القوات المسلحة ..

قديما تحدثت القرادة من (ثقب) في اذن الجمل واعلنت : انا والجمل اخوي جبنا العيش من القضارف ..

وحديثا تحدثت قحت من (جغب) في ظهر القوات المسلحة واعلنت انا والبرهان اخوي جئنا بما لم يأتِ به الاوائل ..

قحت تعيد قصة الضفاضع والنجوم ..

ثم ولأمر ما انتفض الجيش فسقطت قحت وأُسْقط في ايديها ..

قحت (الاربعة) كان بيديها الحكومة والسلطة والثروة فبطرت معيشتها وكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ..

كانت تستخشن الخزّ حين تلبسه واليوم يبري بظفرها القلم ..

استصغرت قحت (الاربعة) رفقاء الدرب من القوي السياسية الاخري وعافت الجلوس اليهم واستكبرت بفولكر الوسيط الاممي وتغطت بامريكا فمشت عارية في الطريق ..!

حتي سقط النصيف ..

سقط عن قحت النصيف وتعمدت اسقاطه واتقتنا بفولكر والمجتمع الدولي !

قحت لا تحسن قراءة الاحداث الجارية ولا تعرف اتجاه هبوب الريح ..

سقطت قحت وسقط نصيفها عمدا وهي تسقط كل منظومة الاخلاق والقيم التي جبل عليها اهل السودان فسدرت مع المثلية في ركابٍ وسارت مع الخمور والفجور في زمامٍ ونسجت لنفسها من خيوط العنكبوت بيتا وما علمت ان اوهن البيوت لبيتُ العنكبوت ..

سقط قحت وهي تهذي بإسقاط الانقلاب .. سقطت وسقط نصيفها عمدا وسارت مع الحلم والوهم حتي طلع عليها صباح فإذا الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن ابي محجن ..

خرجت البلقاء وخرج ابو محجن وخرجت السيوف من قرابها وعادت الامور الي نصابها فعادت قحت تنشد تحت (البوت) مرقدها ممرغةً بثراه جبهةً وفما ..

قحت الاربعة اليوم تصرخ وتولول وتبكي كالنساء ملكاً لم تحافظ عليه كالرجال ..

سبحت قحت ضد التيار وسارت عكس حركة التاريخ فسقطت في مزبلة التاريخ ..

سقطت وسقط عنها النصيف ..



محمد عجيب محمد