المذيع للقيادي بقحت: ولكنكم رفعتم شعار لا تفاوض مع العسكر أصلاً في إطار لاءاتكم الثلاث.. تعرف على الإجابة





حيرونا !!

المذيع:

وكيف ترون أفق الحل السياسي الآن بعد انسحاب العسكر من المشهد؟..

القيادي بقحت:

في الحقيقة نحن نحمل العسكر مسؤولية هذا الانسحاب ورفض الحوار..

المذيع:

ولكنكم رفعتم شعار لا تفاوض مع العسكر أصلاً في إطار لاءاتكم الثلاث..

القيادي بقحت:

في الحقية….في الواقع….حقيقةً….بصراحة ؛ ثم لت وعجن ولف ودوران..

المذيع:

عذراً لانتهاء الزمن المخصص دون أن أفهم ما ترمي إليه إجابةً عن سؤالي..

أنا:

حيروا مذيعي الفضائيات..

وحيرونا !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه

7/7/2022