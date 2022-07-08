رأي ومقالات
المذيع للقيادي بقحت: ولكنكم رفعتم شعار لا تفاوض مع العسكر أصلاً في إطار لاءاتكم الثلاث.. تعرف على الإجابة
حيرونا !!
المذيع:
وكيف ترون أفق الحل السياسي الآن بعد انسحاب العسكر من المشهد؟..
القيادي بقحت:
في الحقيقة نحن نحمل العسكر مسؤولية هذا الانسحاب ورفض الحوار..
المذيع:
ولكنكم رفعتم شعار لا تفاوض مع العسكر أصلاً في إطار لاءاتكم الثلاث..
القيادي بقحت:
في الحقية….في الواقع….حقيقةً….بصراحة ؛ ثم لت وعجن ولف ودوران..
المذيع:
عذراً لانتهاء الزمن المخصص دون أن أفهم ما ترمي إليه إجابةً عن سؤالي..
أنا:
حيروا مذيعي الفضائيات..
وحيرونا !!.
خاطرة
صلاح الدين عووضه
7/7/2022